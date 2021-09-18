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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تحذير شديد اللهجة من المدارس لـ طلابها

طلاب المدارس - ارشيفي
طلاب المدارس - ارشيفي

أصدرت مدارس حكومية بالإمارات، تعليمات لطلابها بضرورة الالتزام بمواعيد الدوام الصباحية وعدم التأخر عن الحصة الأولى، تجنباً لتعرضهم لخصم 4 درجات من لائحة السلوك الطلابية، مؤكدة أهمية ارتداء الزي المدرسي في التعليم الواقعي أو التعلم عن بعد، مشددة على اتباع السلوك الإيجابي، وكذلك التزام طلاب التعلم عن بعد بلائحة السلوك الطلابي الخاصة بهم.

وشددت المدارس علي أن لائحة السلوك الطلابية ستدخل حيز التطبيق بدءاً من الأسبوع المقبل، وستركز على ما يتعلق بالهواتف، والزي المدرسي والتأخر الصباحي، وإطالة الشعر، بحسب ما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية.

بدورها، حددت وزارة التربية والتعليم أماكن بيع الزي المدرسي، وطالبت من لا يجد مقاسه المناسب بإبلاغ قسم شئون الطلاب، ليتم رفع الطلبات للجهة المعنية.

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وعممت المدارس على طلابها أخيراً عدداً من الإجراءات التي يترتب عليها خصم عدد من درجات السلوك في حال مخالفة اللائحة، للتعامل مع المخالفات السلوكية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، كان أبرزها منع جلب الهاتف النقال واستخدامه ‏داخل المدارس والفصول الصفية أو الحفلات المدرسية، كذلك عدم الالتزام بالزي المدرسي.

وشددت لائحة إدارة سلوك الطلبة الصادرة للعام الدراسي 2021-2022، على منع جلب الهاتف النقال واستخدامه ‏داخل المدارس والفصول الصفية أو الحفلات المدرسية، ‏إذ تصنف تلك المخالفة ‏من مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة، ‏ويخصم من الطالب 12 درجة ‏من درجات السلوك في حال ارتكاب تلك المخالفة، ‏بالإضافة إلى إبلاغ ولي الأمر، وفي حال تكررت المخالفة، ‏يتم إيقاف الطالب عن الدراسة وإبلاغ الجهات المختصة بالأمر.

الامارات وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية المدارس الخاصة الزي المدرسي

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