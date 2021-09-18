بوادر عودة الجماهير.. اتحاد الكرة يخاطب أندية القسم الثاني للاستعداد للموسم الجديد

خاطب اتحاد كرة القدم أندية دوري القسم الثاني لإبلاغهم بإكمال استمارات المشاركة في المسابقة موسم 2021-2022 .

وأكد الاتحاد في خطابه لأندية دوري القسم الثاني ضرورة أن يكون الملعب صالح فنيا وهندسيا وأمنيا لاستقبال المباريات ويكون به مدرج لا يقل عن 500 من الجماهير وبه سور داخلي حول الملعب وغرفتين خلع ملابس .

في وقت سابق قرر اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، عودة قائمة الفرق لـ 18 لاعبا فى المباريات بدلا من 20، وذلك في الموسم الجديد من دوري القسم الثاني ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

كما قرر الاتحاد، إجراء ٣ تبديلات فقط في المباراة بدلا من 5، وإلغاء الواتر بريك "استراحة تناول المياه للاعبين".

وقررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، هبوط 4 فرق من كل مجموعة بدورى القسم الثانى فى الموسم الجديد وذلك بالاتفاق مع الأندية.