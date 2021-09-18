د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

فى ليلة أكثر من رائعة أوضحت مدى عظمة وشياكة ورقى النادى الأهلى احتفل مسئولو القلعة الحمراء مع جماهيرهم وجميع ابنائهم من رموز ادارية كبيرة ولاعبين واجهزة فنية على مر العصور بالنجمة العاشرة فى مشهد عالمى لا يخرج الا من النادى الأهلى والذى يسبق جميع الأندية بسنوات ضوئية ليست فى البطولات فقط ولكن فى النظام والاحترام

دشن الأهلي النجمة العاشرة بملعب مختار التتش وشهد الحفل تدشين برج أيقوني يضم 10 نجوم، يضيء كل يوم في العاشرة مساء، بمقر النادي وشهد الحفل كلمة لـ محمود الخطيب رئيس النادي حيث قال: "أشكر محمود مختار التتش الذي نقف الآن في ملعبه وأسرته الكريمة لأنه أثرى وترك مبادئ كثيرة للأهلي تعلمنا منها".

وأوضح "أشكر كل مجالس الأهلي السابقة. أول نجمة حصلنا عليها كان رئيس النادي صالح سليم، ثم مجلس حسن حمدي الذي أضاف كثيرا من النجوم العشر".

وشدد "لاعبو الأهلي من الجيل الحالي (رجالة)، تعرضوا للكثير من الضغوط لكنهم أثبتوا أنهم شخصيات قوية للغاية لأنهم رغم كل تلك الظروف حققوا إنجازات محلية وعالمية وقارية".

وأتم "أشكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكل الجهاز الفني والإداري والطبي. على اللاعبين ترك أثر طيب دائما في أنفس الجماهير، بلعبهم بروح البطولة وروح الفانلة الحمراء. كنا نتمنى وجود الجماهير معنا في الاحتفال لكن ظروف كورونا حالت دون ذلك". وكرم الأهلي أكثر من رمز ولاعب سابق، وهم عدلي القيعي ومحرم الراغب، ووالدة لاعب الأهلي الراحل، محمد عبد الوهاب، وتكريم لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، والبطلة الأولمبية جيانا فاروق.

وعلى صعيد أخر وخلال السطور القادمة نقدم احصائيات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي والنجمة العاشرة

أكثر من سجل أهدافا

محمد شريف ٦

محمد مجدي أفشة ٣

طاهر محمد طاهر ٣

بدر بانون ٢

ياسر إبراهيم ٢

كهربا ٢

أكثر من صنع أهدافا

محمد أفشة ٤

عمرو السولية ٣

محمد شريف ٢

جونيور أجاي ٢

أليو ديانج ٢

أكثر من له تسديدات

محمد شريف ٢٦

محمد مجدي أفشة ٢٥

محمود كهربا ١٦

والتر بواليا ١٢

عمرو السولية ١٢

أكثر من له تسديدات على المرمى

محمد شريف ١٥

محمود كهربا ٧

والتر بواليا ٥

محمد مجدي أفشة ٥

طاهر محمد طاهر ٤

حسين الشحات ٤

السولية ٤

أكثر من له تمريرات بشكل صحيح

بدر بانون ٦٢١

أليو ديانج ٥٥٥

عمرو السولية ٤٨٨

محمد مجدي أفشة ٤٥٥

أيمن أشرف ٤١٥

أكثر من له عرضيات بشكل صحيح

محمد هاني ١٥

أيمن أشرف ١٢

علي معلول ١٢

محمود وحيد ١٠

محمد مجدي أفشة ٦

طاهر محمد طاهر ٥

أكثر من استخلص الكرة

بدر بانون ١٤٢

أليو ديانج ١٣٣

ياسر إبراهيم ١٠٩

عمرو السولية ١٠٧

أكرم توفيق ٧٠

أيمن أشرف ٧٠