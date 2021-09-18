شرطة عمان السلطانية تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا

مع بداية العام الدراسي..

أصدرت شرطة عُمان السلطانية بيانا اكدت فيه على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 والتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، متمنية للطلبة عامًا دراسيًا موفقًا محفوفًا بالصحة والسلامة.

وقالت شرطة عُمان السلطنة إنها تحرص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تأمين سلامة الطلبة لاسيما فيما يتعلق بالجوانب المرورية، واتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا كارتداء الكمامة والتباعد بين الأشخاص فضلًا عن كل متطلبات السلامة في الحياة المدرسية للطالب.





وذكرت الداخلية العمانية أن تجمعات الطلبة وقيامهم باللعب والجري على الطريق عند انتظارهم للحافلات التي تقلهم من وإلى المدرسة تُعد أحد الأخطار المرورية التي تهدد سلامتهم، إضافة إلى تدافع الطلبة أثناء الصعود والنزول من الحافلات وعدم التزامهم بالجلوس في المقاعد أثناء سير الحافلة على الطريق مما قد يؤدي إلى سقوطهم أو اصطدامها بأجزاء الحافلة الداخلية عند حدوث أي أمر مفاجئ، كما تم رصد بعض التصرفات الخطرة والتي تسبب في وقوع حوادث الدهس مثل قيام بعض الطلبة بملاحقة الحافلات أو التعلق بها وهي في حالة السير.

وفي إطار تأمين سلامة الطلبة فإن الأسرة تعد طرفًا مهمًا في منظومة السلامة المرورية من خلال دورها الفاعل في توعية الأبناء ومتابعتهم، وعلى أولياء الأمور عند اصطحاب أبنائهم إلى المدارس مراعاة الوقت المناسب للتحرك من المنزل تجنبًا لترك الابن بمفرده أمام المدرسة مما يشكل خطرًا عليه، وكذلك لتجنب الاستعجال وتجاوز السرعة المحددة والتسبب في مضايقة الآخرين، مع الحرص على عدم إنزال أبنائهم على حافة الطريق أو بعيدًا عن مدارسهم حفاظًا على سلامتهم.

ويترتب على سائقي الحافلات المدرسية مسؤولية محورية من أجل تحقيق الغاية المنشودة في تأمين سلامة الطلبة، من خلال التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية والانتباه أثناء السياقة والالتزام بالسرعة المحددة، وعلى سائقي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند المرور بالقرب من المدارس وأماكن وجود وعبور الطلبة.