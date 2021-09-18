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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور سلطنة عمان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استعرض الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني خلال لقائه مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي في السلطنة وجهودها في التعامل مع جائحة كورونا وبمتابعة مُستمرة من السلطان هيثم بن طارق .

وبيًن وزير الصحة العماني أن جهود السلطنة في مواجهة كورونا تجري وفق منهجية شاملة ومُتكاملة بين كافة الجهات الحكومية مُعززةً بوعي مُجتمعي كبير من المواطنين والمقيمين.

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سلطنة عمان الأعلى عالمياً في نسبة تطعيم الأطفال ضد كورونا

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سلطنة عمان تبحث إلغاء فحص كورونا لأبناء مجلس التعاون الخليجى

وكان حساب ”عمان تواجه كورونا” الرسمي على “تويتر”، أكد أنه تم السماح لفئة الحوامل من العمانيات والمقيمات بتلقي لقاح كوفيد-19 دون إلزامية الحجز المسبق.

وأشار إلى أن ذلك سيكون في بداية من اليوم السبت 18 سبتمبر بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 45 حالة جديدة بفيروس كورونا و 0 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال  24  ساعة الماضية  بلغ 10 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 56.


فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 28.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 303268 حالة والمتعافين 293494، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 4090.

سلطنة عمان فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية كورونا عمان لقاح كورونا السلطان هيثم

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