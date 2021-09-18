ثراء خرافي.. بلومبيرج تكشف عن أغنى 24 عائلة في العالم

كشفت شبكة "بلومبيرج" الاقتصادية الأمريكية الشهيرة، عن قائمتها الجديدة لأغنى العائلات وأكثرهم ثراء في العالم، وذلك في تصنيفٍ مختلف عن أغنى الأشخاص على الكوكب، ذاكرة إن مجموع ثروات بعض العائلات تجاوز الـــ 100 مليار والــ200 مليار دولار أمريكي.

وذكرت بلومبيرج، إن العائلات الغنية جاء في فمتها عائلة والتون الأمريكية، وذلك لإمتلاكها سلسلة متاجر وأسواق "وولمارت" في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأكبر في العالم من نوعها، بثروة بلغت 238.2 مليار دولار.

وجاء بعدها، عائلة مارس الأمريكية في المركز الثاني، وهي المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "مارس" المتخصصة بالحلويات، وقدرت ثروة العائلة بـ141.9 مليار دولار.

وأما المركز الثالث فكان من نصيب عائلة كوتش، بثروة بلغت 124.4 دولار، قادمة من نشاطات صناعية.

وجاء بعدهم عائلة هيرميس ، بثروة 111.6 مليار دولار، وتلاها عائلة أمباني الهندية، المالكة لشركة "ريلاينس إندستريز" الصناعية، بثروة بلغت 93.7 مليار دولار.

وعائلة ويرتهايمر الفرنسية لتجارتها في في العلامة التجارية "شانيل"، بثروة 61.8 مليار دولار.

كما واستحوذت عائلة جونسون الأمريكية على المركز الثامن، وهي تعمل في مجالات الاستثمارات والتمويل، وبلغت ثروتها 61.2 مليار دولار، وبعدهم جاءت عائلة تومسون، وهي المالكة لوكالة "رويترز" الشهيرة للأنباء، وبلغت ثروتها 61.1 مليار دولار.

وجاء بعدها عائلة بورينجر الألمانية ، بثروة 59.2 مليار دولار، لصناعتهم الدوائية، فعائلة ماكميلان الأمريكيبثروة بلغت 51.6 مليار دولار، فعائلة آلبريخت الألمانية بثروة وصلت 51 مليار دولار،ثم عائلة لودر الأمريكية بثروة بلغت 49.3 مليار دولار.

وأكدت عائلة روش السويسرية قوتها بثروة 47.3 مليار دولا، فعائلة مولييز الفرنسية بثروة بلغت 45.9 مليار، فعائلة كوانت الألمانية المالكة للعلامة التجارية في عالم السيارات "BMW"، بثروة بلغت 42.3 مليار دولار.

ومن فرنسا برزت عائلة داسو بثروة 41.9 مليار دولار، وذلك لعملها في صناعة البرمجيات والطيران.

ولحقتها عائلة نيو هاوس الأمريكية بثروة 41.6 مليار دولار، قادمة من عملها في مجال النشر والإعلام.

وجاءت كل من عائلات فان دام، ودي سبويلبيرتش، ودي ميفيوس البلجيكية، بثروة قادمة من صناعة المشروبات، 20.2 مليار دولار.

وتقدمت عائلة كوكس الأمريكية، وبلغت ثروتها 38.6 مليار دولار، فعائلة روزينج الإنجليزية ، وبعدها عائلة كووك من هونج كونج.

وعودة لأمريكا، جاءت عائلة بريتزكر، فعائلة فيريرو الإيطالية، فعائلة جونسون الأمريكية بثروة 33.8 مليار دولار.