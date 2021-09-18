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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص نصب على ٥ مواطنين بزعم استثمار أموالهم بالمنيا

كلبش
كلبش

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

 

وتبين بعد إجراء التحريات صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاط إحتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها ، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامى المشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة مبالغ مالية أمن المنيا وزارة الداخلية

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