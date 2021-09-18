ضبط شخص نصب على ٥ مواطنين بزعم استثمار أموالهم بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

وتبين بعد إجراء التحريات صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاط إحتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها ، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامى المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.