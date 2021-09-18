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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة هارون السينائى أحد رهبان دير سانت كاترين القدامي

هارون السينائي
هارون السينائي

نعي دير سانت كاترين، الراهب هارون السينائي أحد رهبان سانت كاترين القدامى، الذي توفي أمس الأول بأحد مستشفيات القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في دير الظاهر التابع لدير سانت كاترين .


وأفاد الدير بأن الراهب هارون السينائى قضى نحو ٤٠ سنة راهبا بالدير يخدم الزوار والقادمين للدير.

 
وقال الدير إنه كان يساعد الجميع ومتميزا بالأخلاق في التعامل مع الرهبان والسياح والزائرين للدير.

 
وقدم بدو سانت كاترين التعازي للانبا ديميانوس مطران دير سانت  في وفاة الراهب هارون السينائي .


 ويعيش عدد من رهبان دير سانت كاترين في الدير منذ عقود طويلة ومعظمهم من دولة اليونان، وتم منح مطران الدير الجنسية المصرية من الرئيس الراحل محمد أنور السادات تكريما له عقب تحرير سيناء لدوره الوطني في رفض الاحتلال الصهيوني لسيناء والتعاون مع القوات المسلحة المصرية.

 

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هارون السينائي

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وفاة هارون السينائي الراتب دير سانت كاترين كورونا

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