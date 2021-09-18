عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة صابرين..

تعرف على مواعيد عرض حكاية "واحد في الميه" على cbc

صابرين
صابرين

يبدأ اليوم، السبت، عرض حكاية "واحد في الميه"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر" بطولة صابرين ، عبر قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

حكاية "واحد فى الميه" تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وتقوم ببطولتها الفنانة صابرين، التي تجسد دور امرأة كفيفة ضمن أحداث العمل.

 

تعرض الحكاية في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc، على أن تعاد في تمام الساعة 12:30 صباحا، و12 مساء. بينما تعرض على قناة cbc drama في تمام الساعة 11 مساء.

 

كما تعرض نسخة من الحلقات الخمس للحكاية مصحوبة بتعليق صوتي علي المشاهد الصامتة، حتى يتسنى لغير المبصرين أو شديدي ضعف البصر متابعتها، وذلك عبر قناة cbc drama في تمام الساعة ٤ عصرا، وكذلك عبر منصة WATCH iT.

txt

شاهد بوستر حكاية واحد فى المية للفنانة صابرين بمسلسل “زى القمر”

txt

بدء عرض واحد في المية لـ صابرين.. السبت المقبل

 

صابرين تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات 

 

وكانت نشرت الفنانة صابرين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات.

 

وقالت صابرين : "طول عمري بقول بلدي التاني الامارات قولا وفعلا لكن الأن أصبح رسميًا شكرأ الإقامة الذهبية شكرًا الهوية الإمارتية شكرا كارت السعادة شكرا الامارات حكومة وشعبًا علي اللقاء الحافل شكرا اوتيل فيرساتشي علي الرقي والتحضر في الاستقبال المشرف لي و لأولادي شكرا الاخ الكريم منذر المحترم وكل من عمل علي اسعادنا .. فعلا دبي سعادة … دبي #الامارات #الإقامة_الذهبية".

 

تكريم صابرين 

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، قلد الفنانة صابربن وسام الثقافة لدولة فلسطين وذلك في إطار تكريم عدد من القامات الفنية والأدبية المصرية التي أثرت الساحة العربية وناصرت القضية الفلسطينية.

 

ونشرت صابرين عبر حسابها علي إنستجرام صورا من التكريم وكتبت "تم منحي اليوم بفضل الله وسام الثقافة لدولة فلسطين الشقيقة .. شكراً فخامة الرئيس  محمود عباس و شكراً شعب فلسطين.  فلسطين مصر وسام الثقافة".

 

ويعرض حاليا لفنانة  صابرين فيلم “200 جنيه”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الآخر.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

صابرين زي القمر واحد في الميه حكاية الفنانة صابرين

موضوعات متعلقة

بـ الأحمر.. دارين حداد تخطف الأنظار بإطلالتها في موركس دور

الأمير أباظة: اليونان ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد إعلان أحمد سعد ومصطفى حجاج عن دويتو.. أغانٍ جديدة فى الطريق إليك

كريم فهمى يتصدر تريند جوجل .. نجوم حرصوا على توجيه رسالة له بالشفاء

الاثنين المقبل.. حفل لـ عاصي الحلاني وإدوارد في شرم الشيخ

ماكو يتفوق.. 2 مليون جنيه إيرادات 8 أفلام أمس

تامر حسنى وابن أصالة اخرهم .. بيزنس النجوم مطاعم وعطور وفنادق وقرى سياحية

تعرف على اسعار حفل محمد رمضان فى شرم الشيخ

ترشيحاتنا

دعاء التحصين من الشيطان.. أذكار وأدعية رددها في الصباح والمساء

المجلس التصديري للطباعة: 43% ارتفاعاً في صادرات القطاع أول 8 أشهر

سفير فرنسا: أستراليا ارتكبت خطأ جسيما بالتراجع عن صفقة الغواصات‎‎

شاهد.. تجهيزات جديدة لـ السيارة ياريس GR موديل 2022

أوباما وترامب في قضية واحدة أمام محكمة إيرانية اتهمتهما باغتيال علمائها

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

فيديو

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ