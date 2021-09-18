تعرف على مواعيد عرض حكاية "واحد في الميه" على cbc

بطولة صابرين..

يبدأ اليوم، السبت، عرض حكاية "واحد في الميه"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر" بطولة صابرين ، عبر قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساء.

حكاية "واحد فى الميه" تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وتقوم ببطولتها الفنانة صابرين، التي تجسد دور امرأة كفيفة ضمن أحداث العمل.

تعرض الحكاية في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc، على أن تعاد في تمام الساعة 12:30 صباحا، و12 مساء. بينما تعرض على قناة cbc drama في تمام الساعة 11 مساء.

كما تعرض نسخة من الحلقات الخمس للحكاية مصحوبة بتعليق صوتي علي المشاهد الصامتة، حتى يتسنى لغير المبصرين أو شديدي ضعف البصر متابعتها، وذلك عبر قناة cbc drama في تمام الساعة ٤ عصرا، وكذلك عبر منصة WATCH iT.

صابرين تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

وكانت نشرت الفنانة صابرين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات.

وقالت صابرين : "طول عمري بقول بلدي التاني الامارات قولا وفعلا لكن الأن أصبح رسميًا شكرأ الإقامة الذهبية شكرًا الهوية الإمارتية شكرا كارت السعادة شكرا الامارات حكومة وشعبًا علي اللقاء الحافل شكرا اوتيل فيرساتشي علي الرقي والتحضر في الاستقبال المشرف لي و لأولادي شكرا الاخ الكريم منذر المحترم وكل من عمل علي اسعادنا .. فعلا دبي سعادة … دبي #الامارات #الإقامة_الذهبية".

تكريم صابرين

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، قلد الفنانة صابربن وسام الثقافة لدولة فلسطين وذلك في إطار تكريم عدد من القامات الفنية والأدبية المصرية التي أثرت الساحة العربية وناصرت القضية الفلسطينية.

ونشرت صابرين عبر حسابها علي إنستجرام صورا من التكريم وكتبت "تم منحي اليوم بفضل الله وسام الثقافة لدولة فلسطين الشقيقة .. شكراً فخامة الرئيس محمود عباس و شكراً شعب فلسطين. فلسطين مصر وسام الثقافة".

ويعرض حاليا لفنانة صابرين فيلم “200 جنيه”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الآخر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.