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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تدعو القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل قطاع نقل البضائع

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

دعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الشركات المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات والنقل البحري والمهتمين بالاستثمار في مجال النقل المتكامل للتقدم إلى قطاع نقل البضائع بالهيئة بتصور عن كيفية مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل قطاع البضائع للوصول إلى خدمة تميزه والاستحواذ على حصة عادلة في سوق النقل المصرية.

 

وأضافت الهيئة أنه سيتم عقد جلسة استفسار بمكتب  نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع نقل البضائع الكائن بمبني رئاسة الهيئة بمحطة مصر – ميدان رمسيس – القاهرة، وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 25/9/2021 .
 

القطاع الخاص سكك حديد مصر النقل البحري نقل البضائع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الشركات المتخصصة

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