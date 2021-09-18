بعد واقعة الفيوم.. تعرف على شروط "الأوقاف" لبناء المساجد بالجهود الذاتية

حددت وزارة الأوقاف، حزمة من الشروط والضوابط لبناء المساجد بالجهود الذاتية وفتحه للعمل الدعوي.

واشترط الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 10 شروط وهي:

1 - المسجد مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة إذا ما رغب المتبرع فى البناء أن يرعى التراخيص اللازمة.

2 - لابد أن يحصل المتبرع على تصريح مسبق ببناء مسجد لضمان عدم توقف العمل.

3 - إذا كانت أرض المشروع مرخصة مبانى فعلى المتبرع أن يثبت ملكيتها.

4 - يتنازل المتبرع عن ملكية الأرض للأوقاف ويخضع لنموذجها للبناء والإعمار.

5 - تشرف الإدارة الهندسية المركزية بالوزارة على البناء وقد توقفه إذا خالف رسوماتها الهندسية أو استغل أراضى مجاورة.

6 - يوفر المتبرع وسائل الحماية المدنية والتهوية الجيدة والبعد عن النزاعات.

7 - يمنع البناء على أرض الأوقاف وطرح النهر وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والقريبة من مساجد والصحراوية.

8 - إذا رغب فى البناء على الأرض الزراعية لابد من أخذ موافقة وزارة الزراعة أولا وعدم استغلال الأمر فى تسقيع الأراضى.

9 - يجب توفير جميع المرافق والتراخيص وعدم توصيل مرفق بالمخالفة.

10 - حددت وزارة الأوقاف النقش الإسلامي لواجهات المساجد على مستوى الجمهورية و4 نماذج للمساحات الكبرى يجب على المتبرع الالتزام بها.

وكان أثار مسجد في مركز يوسف الصديق، الجدل بعد ظهوره بتصميمات علي الطراز الفرعوني مما دعا وزارة الأوقاف للتدخل وتغيير واجهة المسجد.