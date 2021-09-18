عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو مدمن شيكولاتة.. نظام غذائي لحرق الدهون

تغذية
تغذية

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن عمليات حرق الدهون تقل بعد عمر الأربعين عند السيدات وذلك بخلاف الرجال الذين يمتلكون القدرة على حرق الدهون لامتلاكهم كتل عضلية.

 

وأضافت "سهيل" خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فريقها الطبى يمتاز بتخصصهم فى مجال التغذية ويعرفون جيدا أهم مقومات أنشطة الحرق والتمثيل الغذائى داخل جسم الإنسان.


وأشارت إلى أنها تتعامل مع مدمنى الشيكولاتة عن طريق إعطائهم عشب الفولين وكورس البيستا الذى يحتوى على نبات البيسيلوم ويعمل على حرق الدهون ويحتفظ بالطعام داخل الجسم لمدة 14 ساعة بالإضافة للتوت البرى والقهوة الخضراء للتخلص من الدهون الثلاثية وتعديل الحالة المزاجية لمريض السمنة.


وذكرت "سهيل" فى تصريحات سابقة، أن أهم شيء التعرف على ما يناسب المريض من جميع الجوانب النفسية والصحية ومن ثم يتم ترشيح طريقة مناسبة له تساعده على إنقاص وزنه.

 

وحذرت خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية.

 

وأكدت دعاء سهيل، أن هناك حالات تعاني من السكر وآخرين يعانون من كسل في الغدة الدرقية أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".

خبيرة تغذية دينا رامز حرق الدهون التمثيل الغذائي التغذية العلاجية

ترشيحاتنا

المتهم اراد تأجيل قضية موكله..الداخلية تكشف سر التهديد بتفجير مجمع محاكم المنيا

حطوا حديد ومنعونا نركن عربياتنا|سكان بولاق يشكون من بلطجة أصحاب عقارات

استشاري الصحة العالمية: تم توزيع 5.6 مليار جرعة من لقاحات كورونا

السيسي يبحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي

حماية المستهلك عن معرض أهلا مدارس: تخفيضات لا تقل عن 25%

الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يفشل في خطف الـ3 نقاط أمام ساويثهامبتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحي السيدة زينب والحسين

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

السودان: حريصون على علاقة قوية مع مصر

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

اﻟﻤﺰﻳﺪ