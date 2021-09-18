لو مدمن شيكولاتة.. نظام غذائي لحرق الدهون

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن عمليات حرق الدهون تقل بعد عمر الأربعين عند السيدات وذلك بخلاف الرجال الذين يمتلكون القدرة على حرق الدهون لامتلاكهم كتل عضلية.

وأضافت "سهيل" خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فريقها الطبى يمتاز بتخصصهم فى مجال التغذية ويعرفون جيدا أهم مقومات أنشطة الحرق والتمثيل الغذائى داخل جسم الإنسان.



وأشارت إلى أنها تتعامل مع مدمنى الشيكولاتة عن طريق إعطائهم عشب الفولين وكورس البيستا الذى يحتوى على نبات البيسيلوم ويعمل على حرق الدهون ويحتفظ بالطعام داخل الجسم لمدة 14 ساعة بالإضافة للتوت البرى والقهوة الخضراء للتخلص من الدهون الثلاثية وتعديل الحالة المزاجية لمريض السمنة.



وذكرت "سهيل" فى تصريحات سابقة، أن أهم شيء التعرف على ما يناسب المريض من جميع الجوانب النفسية والصحية ومن ثم يتم ترشيح طريقة مناسبة له تساعده على إنقاص وزنه.

وحذرت خبيرة التغذية العلاجية، من إعلانات عقاقير التخسيس على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية.

وأكدت دعاء سهيل، أن هناك حالات تعاني من السكر وآخرين يعانون من كسل في الغدة الدرقية أو مشاكل في الحرق، مضيفة: "مفيش حاجة اسمها قاهر للدهون".