عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 19-9-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت  اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-9-2021، بعد ان انخفض  خلال الأسبوع الماضي بمتوسط 20 جنيها علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.


وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 882 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا بين أعيرة الذهب المختلفة إلي 772 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 662 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 515 جنيها .


ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 6176 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.44 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 882.3 ألف جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

سعر الذهب اليوم مال واعمال سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ترشيحاتنا

لا يتعب ولا يشعر بالنعاس.. رجل لا ينام إلا 30 دقيقة في اليوم

الدوري الإنجليزي .. تعرف على موعد المباريات المتبقية من الجولة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 - 9 - 2021 والقنوات الناقلة

مسؤول سابق : الاستخدام الخاطئ للاجهزة الكهربائية يسبب عطلها

سعر الذهب اليوم الأحد 19-9-2021

ما الدعاء المانع للسهو في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال حال ارتكاب هذا الفعل

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

نادر شوقي: نجم الأهلي يرفض عروضا من 16 ناديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ