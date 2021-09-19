سعر الذهب اليوم الأحد 19-9-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-9-2021، بعد ان انخفض خلال الأسبوع الماضي بمتوسط 20 جنيها علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 882 جنيها.



ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا بين أعيرة الذهب المختلفة إلي 772 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 662 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 515 جنيها .



ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 6176 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.44 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 882.3 ألف جنيه.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

