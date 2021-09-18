الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يفشل في خطف الـ3 نقاط أمام ساويثهامبتون

فرض فريق ساوثهامبتون التعادل السلبي على نظيره مانشستر سيتي، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، على أرضية ملعب " الإتحاد".



و لم يسدد مان سيتي أي كرة على المرمى، كما شهدت المباراة طرد ووكر واحتساب ركلة جزاء لساوثهامبتون ولكن تم إلغاء البطاقة وركلة جزاء بعد الإستعانة بتقنية الفيديو.

ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً في جدول الترتيب، في حين رفع ساوثهامبتون رصيده الى 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

كما حقق فريق أرسنال فوزه الثاني على التوالي، وذلك على حساب مضيفه بيرنلي بهدفا دون رد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، على ملعب "تيرف مور".



وجاء هدف الفوز في الدقيقة الـ 30، من ركلة ثابتة، سددها النجم النرويجي مارتن أوديجارد بشكل رائع، على يمين الحارس نيك بوب، وإستقرت في المرمى.

