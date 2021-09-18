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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"العائدون من الكويت".. المتهم فارس: نقلت عبوات لـ ملثمين فجروا بها برج كهرباء على صحراوي الإسكندرية

تحقيقات
تحقيقات

حصل “صدى البل”د على نص إعترافات المتهم أبو بكر عاطف المتهم الثالث في القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "العائدون من الكويت"، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وأعترف المتهم أبو بكر عاطف السيد خلال التحقيقات بانضمامه لإحدى المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان تحت مسمى "مجموعات العمل النوعي" التي اضطلعت بتنفيذ عمليات عدائية استهدفت المنشآت العامة بغرض اسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ومشاركته في تنفيذ بعضها، وتلقيه لديها تدريبات عسكرية بغرض ارتكاب جرائم إرهابية وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.

وأضاف المتهم أبو بكر، بمشاركته في أنشطة جماعة الإخوان وفاعليتها، وأنه في غضون عام 2015، شارك إحدى مجموعات العمل النوعي التابعة لها في تنفيذ بعض عملياتها العدائية التي إستهدفت المنشآت العامة بغرض اسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد وذكر منها نقله وأخر أربعة أجولة تحوى عبوات مفرقعة وتسليمها لملثمين بمنطقة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، حيث إستخدمها المذكورين في تفجير برج كهرباء في ذات المنطقة، كما رافق أخر مستقلين دراجة بخارية وبحوزتهما عبوة تحوى سائل البنزين إلي قرية أليسع بمنطقة النوبارية حيث اضرم رفيقه النيران بمحول للكهرباء بمحيط المكان، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن تلك القرية.

وتابع بانتظامه في حضور لقاءات إحدى أسر الجماعة التربوية، ثم تعرف بالمدعو حركيا "أمير" الذي ضمه لمجموعة نوعية تابعة لجماعة الإخوان، تولى الأخير قيادتها وتخير له أسما حركيا "فارس"، وكلفه بالتواصل مع بعيدا عن محل إقامتهما وعبر برنامج التليجرام المشفر لتلافي الرصد الأمني، كما أخبره باعتزامه وعناصر مجموعته استهداف نقطة شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية بعملية عدائية، وكلفه بحضور لقاء جمعه وآخرين ملثمين بمحافظة كفر الشيخ، وفيه جرى إمدادهم بهواتف محمولة وحدثوهم عن فضل ما أسماه الجهاد، ثم نقلوا إلي مزرعة مجاورة لتلقى تدريباتهم على استخدام الأسلحة النارية الآلية، وفيها أبصر مجموعات أخرى حال تلقى أعضائها تلك التدريبات كما تلقوا دروسا نظريا في فك وتركيب تلك الأسلحة وتوجيه العبوات المفرقعة، وأنهى أنه سافر إلي دولة الكويت إثر ملاحقته أمنيا.

والمتهمون في القضية هم محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، وسمير يونس أحمد الخضري، وأبوبكر عاطف السيد، وحسام محمد إبراهيم العدل، وناجح عوض بهلول، ومؤمن أبوالوفا متولي، وعبدالرحمن محمد عبد الرحمن، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد عبد الموجود الشويخ، وخالد محمود المهدي، ومحمد خلف عبد اللطيف، وإسلام علي عبد الرحمن عبد الله، وفالح حسن محمد العقيبي.

أمر إحالة المتهمين في قضية العائدين من الكويت
لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها.

ثالثا: المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضا: تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من الأماكن المخصصة لذلك.

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