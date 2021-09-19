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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم لـ صدى البلد: ترقبوا نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الأسبوع الجاري

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 مازالت هي الشغل الشاغل لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة وأولياء أمورهم الذين ينتظرونها بفارغ الصبر لبدء التقديم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، للاستفسار عن موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : لم يتقرر موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 حتى الآن.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن مازلنا نعمل على إنهاء تجميع نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

وأنهى وزير التربية والتعليم تصريحاته لـ صدى البلد في هذا الصدد قائلا : سيتم ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 خلال الأسبوع الجاري، ولكن لا يمكننا الآن تحديد موعد في يوم بعينه.

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رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

يمكن الوصول إلى  رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط على  https://g12.emis.gov.eg/

 فبمجرد اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ، يمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ، ثم ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح ، ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة

وبموجب نظام اعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ، سيجد الطالب انه حاصل على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط ، إلا اذا كان هذا الطالب دخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالاوراق الرسمية المقبولة من الوزارة ، ففي هذه الحالة فقط سيحصل هذا الطالب على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني.

وانطلق ماراثون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، يوم 4 سبتمبر 2021 واستمر حتى 13 سبتمبر 2021 .

تظلمات الثانوية العامة 2021

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات رسمية عاجلة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 المتقدمين بـ ـإعادة فحص اوراقهم يدويا مرة اخرى ضمن تظلمات الثانوية العامة 2021 الدور الأول.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، هناك تعليمات يجب إتباعها قبل وأثناء عملية إعادة التصحيح اليدوي لأوراق اجابة (بابل شيت) الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2021 تتمثل فيما يلي :


• الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية


• يمنع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع


• إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما


• يتم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر


• يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدوياً


• يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الالكتروني للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة


• يسلم الطالب وولي الأمر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة


• يقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح)

ويتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي: 
(البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال) 

وقالت وزارة التربية والتعليم : للإستفسارات أو الشكاوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨

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