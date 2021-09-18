هل معقول عشان كدا|لميس الحديدي تكشف سببًا مفاجئا لانتحار فتاة سيتي ستارز

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على واقعة انتحار ميار هشام في مول سيتي ستارز نهاية الأسبوع الماضي، قائلة :" انتحار الفتاة أصابنا كلنا بصدمة وحزن كبير".

وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " السؤال الأهم في واقعة مرعبة وحزينة ما الذي يدفع الشباب للإقدام على الانتحار في حالات مماثلة لحالة ميار ليه بيوصلوا لخط النهاية؟ هل معقول أن الفتاة انتحرت لمجرد ان أهلها قاموا بالتضييق عليها في الخروج مؤكدة أنه من الممكن وجود تراكمات كثيرة لم تفصح عنها الفتاة ولم تخبر أهلها بها".

وأتمت : إزاي نحمي أولادنا من السقوط في هذا المنعطف؟ قد يبدو الشاب أنه طبيعي وانه ليس لديه مشاكل من وجهة نظرنا لكن المشكلة تراكمية وأحياناً يعتقد الاهل أنهم يربون أبناءهم بشكل صحيح ومع الوقت نكتشف أن الحالة صعبة وأن المسألة ليست فقط في كونها ماتخرجيش وماتروحيش الموضوع صعب.

وأعربت عن تعاطفها الشديد مع أسرة الفتاة قائلة:"البنت دي كسرت قلبي كأم أنها عملت كده لكني في نفس الوقت متعاطفة جداً مع الاسرة اللي تخيلوا أنهم بحبهم لبنتهم مقدمين كل حاجة ليها وتخيلوا أن ماتخرجيش وماتجيش وكانوا شداد شوية عليها إعتقدوا أن هذا هو الصحيح حفاظاً عليها لكنهم لم يتخيلوا لوهلة أن هذا سيؤدي للنهاية".