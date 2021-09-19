مسلسلات تعرض حالياً .. أبرزها إلا أنا و60 دقيقة

تشهد الساحة الدرامية منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الفنية المعروضة حالياً، جاء في مقدمتها مسلسل إلا أنا، نستعرض لكم الأبرز من خلال التقرير التالي:

حكاية "بالورقة و القلم" من مسلسل إلا أنا

تُعرض حكاية "بالورقة و القلم" بطولة يسرا اللوزي، من مسلسل “إلا أنا” ابتداءً من اليوم السبت ١٨ سبتمبر على DMC و DMC دراما، و على منصة WATCHIT.



بينما انتهت يسرا اللوزي، من تصوير عدد من المشاهد في منطقة المعادي ثم إنتقلت للتصوير في منطقة العبور، حيث يقوم فريق العمل بتصوير بعض المشاهد الخارجية، ويستمر التصوير أثناء عرض حلقات المسلسل.

حكاية بالورقة والقلم يشارك في بطولتها الفنانة يسرا اللوزى و علي الطيب وعماد رشاد، وعدد كبير من النجوم.

يذكر أن شاركت يسرا اللوزي، في مسلسل "بين السما والارض" رمضان الماضي، العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ.

تدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

كما شاركت يسرا اللوزي، بمسلسل "قمر هادي" أمام النجم هانى سلامة وداليا مصطفى ، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي.

حكاية "واحد في الميه" من مسلسل زي القمر

يبدأ اليوم، السبت، عرض حكاية "واحد في الميه"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر" بطولة صابرين ، عبر قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساء.

حكاية "واحد فى الميه" تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وتقوم ببطولتها الفنانة صابرين، التي تجسد دور امرأة كفيفة ضمن أحداث العمل.

تعرض الحكاية في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc، على أن تعاد في تمام الساعة 12:30 صباحا، و12 مساء. بينما تعرض على قناة cbc drama في تمام الساعة 11 مساء.

كما تعرض نسخة من الحلقات الخمس للحكاية مصحوبة بتعليق صوتي علي المشاهد الصامتة، حتى يتسنى لغير المبصرين أو شديدي ضعف البصر متابعتها، وذلك عبر قناة cbc drama في تمام الساعة ٤ عصرا، وكذلك عبر منصة WATCH iT.

مسلسل “60 دقيقة”

روجت الفنانة ياسمين رئيس لـ عرض مسلسلها الجديد “60 دقيقة”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ياسمين رئيس صورة لـ بوستر المسلسل برفقة الفنانة سوسن بدر، وعلقت عليها كاتبة: “ 60 دقيقة يعرض علي شاهد vip يارب يعجبكم”.

وطرحت منصة شاهد الحلقات الأولى من مسلسل "60 دقيقة"، من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل “60 دقيقة”من بطولة ياسمين رئيس ومحمود نصر و شيرين رضا، سوسن بدر ، خالد كمال، فاطمة البنوي، مها نصار، أحمد كشك ، أحمد رزق، حنان يوسف، أحمد الرافعي.



يخوض محمود نصر من خلال هذا العمل أولى بطولاته في الدراما المصرية ويوضح أن "المسلسل يتطرق إلى مناطق شائكة ومعتمة"، مردفاً بالقول أن "60 دقيقة"، يقدم "طرحاً مختلفاً عن السائد، ويتميز بجرأة المضمون، وإلى أي مدى يحمل الإنسان أسراراً يتحفظ عن الكشف عنها!"

فيما تؤكد ياسمين رئيس أن "دوافع كل إنسان قد توصله إلى ارتكاب جريمة" وتتابع: "ألعب داخل احداث مسلسل 60 دقيقة دور امرأة تمر بحالة إرباك شديد بعد مفاجأة حدثت لها، فتجد نفسها وحيدة، مضطربة، خائفة، ولكنها في النهاية تتمكن من مواجهة كل ذلك وتظهر في منتهى القوة".

وتابعت ياسمين ياسمين: "قصة مسلسل 60 دقيقة تحكي ببساطة عن حياة ياسمين، الشابة التي أعجبت برجل وتزوّجت منه، ثم فوجئت بتصرفاته الغريبة بعد الزواج، وكأنها تكتشف شخصًا آخر"، تبدي رئيس إعجابها بنص الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، "إذ لفتني تطور الأحداث وتصاعدها التي تجعلك منتظراً لمعرفة التطور اللاحق، وذلك من خلال اجتهاد المخرجة مريم أحمدي وطريقة عملها المميزة."

وتضيف رئيس: "ياسمين داخل أحداث مسلسل 60 دقيقة هي امرأة وزوجة تعيش حالة ارتباك بعد المفاجأة التي حدثت لها بسبب ظروفها، فتجد نفسها وحيدة ومضطربة وخائفة، لكنها في النهاية تتمكن من مواجهة كل ذلك، في ظل مفاجآت متلاحقة تورط شخصيات بأفعال إجرامية ما كانوا ليرتكبوها في حالتهم العادية".