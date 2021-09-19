الفيلم اللبناني كوستا برافا يحصد جائزة نيبتاك في ختام مهرجان تورنتو

أعلنت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عن أسماء الفائزين بجوائزه السنوية في ختام فعاليات النسخة 46 التي أسدل الستار عليها مساء السبت.

حاز فيلمي كوستا برافا اللبناني، وAnatolian Leopard التركي على نصيب الأسد من جوائز مهرجان تورنتو بعد عرضهما ضمن فعالياته المنتهية.

حصل فيلم Anatolian Leopard على جائزة الفيبريسي أو الاتحاد الدولي لنقاد السينما، ووصفت لجنة الجائزة العمل بأنه تميز عن منافسيه بعدة عوامل منها الكوميديا ونظرته للعالم وبطله الذي يقدم صورة مخالفة عن محيطه.

فيما فاز فيلم كوستا برافا بجائزة نيبتاك كأفضل فيلم أسيوي، من مهرجان تورنتو وأشادت لجنة التحكيم بمخرجته مونيا عقل التي قدمت صورة ورؤية رائعة للأوضاع في بلدها المضطرب بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

نادين لبكي في فينيسيا

لفتت الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي الأنظار بفيلمها الجديد الذي تقوم فيه بدور تمثيلي فقط بـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عقب عرضه.

كوستا برافا من إخراج مونيا عقل، وهو عمل قوي يسلط الضوء على حال بيروت قبل انفجار المرفأ المدوي الذي تسبب في كثير من الدمار في لبنان.

وصف موقع فاريتي فيلم كوستا برافا بأنه قدم صورة قوية لما يحدث في بيروت والأوضاع التي كانت سائدة قبل انفجار المرفأ، من خلال قصة أسرة تعيش في الجبال اللبنانية.

تحدثت نادين لبكي في حوار لفاريتي حول تجربة كوستا برافا الذي تم تصويره بعد شهرين من الانفجار، وتحدت به أسرة العمل أوضاع الوباء والانهيار الاقتصادي في لبنان.

وقالت نادين لبكي إن كوستا برافا يقدم صورة توضيحية للمحنة التي تمر بها بلدها، وتوجه رسالة إلى العالم بأسره عما يحدث في لبنان والأزمات التي يعيشها شعبها.

ويبدأ فيلم كوستا برافا بقطة من مرفأ بيروت، وهو ما جذب الجمهور لاستكمال أحداثه وكانت لقطة درامية وعاطفية مؤثرة لجميع الحاضرين بما فيها طاقم العمل الذي حضر عرضه بمهرجان فينيسيا.

وقالت نادين لبكي إن كوستا برافا ليس مجرد فيلم بالنسبة لهم، لكنه صورة انعكاسية لما يعيشه اللبنانيون، وهو ما يظهر في الصراعات والتناقضات العاطفية ومشاعر الحب والكراهية التي يكنونها تجاه بلدهم.