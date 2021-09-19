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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أجنحة فريدا الرومانية في مهرجان إيزيس لمسرح المرأة| تفاصيل

أجنحة فريدا للطيران
أجنحة فريدا للطيران

يقدم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عرض "أجنحة فريدا للطيران" من رومانيا أون لاين طوال فترة المهرجان والذى يتناول قصيدة عن الحب والحياة المؤلمة للرسامة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو، ويُعبّر عنها بالعديد من الاستعارات والرموز باستخدام الدمى وأدوات رمزية ورسوم متحركة في الرمال.

يجتمع التصميم الحركي ومسرح الرسوم المتحركة بطريقة تجعل لوحة الفنانة غارقة في تلك الأجواء، وتكمل البورتريهات في زمن الرمل الحقيقي كل ما يتعلق بسيرة فريدا لتكتمل شخصيتها، وتعيش فريدا كاهلو بنفس الشغف والألم الجسدي والحب لدييجو ريفيرا، محولة كل تلك المشاعر إلى لوحات سريالية، وتصبح الرسائل إلى دييغو مونولوجات داخلية أو صرخات من الغضب والإحباط من الفشل كأم وزوجة، و يظهر الموت في مشهد الحياة كصديق قديم يأتي لإنقاذها من الغرق في الكحول ودخان السجائر، وتخرج الشخصيات من صور فريدا وتظهر في المشهد وكأنها في حلم كمنقذين بهدف جعل الواقع أقل ألما، وفي رقصة مستمرة، فريدا تحب وترسم وتعاني وتضحك عند وفاة امرأة، حتى نهاية حياتها.

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العرض تأليف فريدا كاهلو وإخراج أليس براتو وموسيقى اندرس هينيستروسا، وكوكو سانشيز، وسيلفيو ليما، وتوماس منديز، وفاكوندو كابرال، وفيوليتا بارا، وال ماركوني، وتقدمه فرقة مسرح أريال للأطفال والشباب في رومانيا.

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