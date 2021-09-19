تيليجرام يشهد ارتفاعا هائلا في الجرائم الإلكترونية ويصبح شكلا جديدا من الدارك ويب

كشف تحقيق جديد أن تطبيق الدردشة تيليجرام Telegram أصبح مركزًا لمجرمي الإنترنت الذين يتطلعون إلى شراء وبيع ومشاركة البيانات المسروقة على شبكة الدارك ويب، كما أصبح يضم عشرات الآلاف من مجرمي الإنترنت.



وفي تحقيق تم إجرائه من قبل منظمة Cyberint للاستخبارات الإلكترونية بالتعاون مع صحيفة Financial Times تم اكتشاف وجود شبكة ضخمة من الهاكرز يقومون بمشاركة تسريبات البيانات على تطبيق تيليجرام حيث تضم الشبكة قنوات تضم عشرات الآلاف من المشتركين وتقوم باستخدام برامج محددة لإخفاء الهوية.

ويسمح تطبيق تيليجرام للمستخدمين ببث الرسائل إلى متابعين عبر "القنوات" ، أو إنشاء مجموعات عامة كما يسهل على الآخرين الوصول إليها، ويمكن للمستخدمين أيضًا إرسال واستقبال ملفات البيانات الكبيرة ، بما في ذلك الملفات النصية والملفات المضغوطة ، مباشرة عبر التطبيق.



وقال محلل التهديدات الإلكترونية في Cyberint "لقد شهدنا مؤخرًا ارتفاعًا بنسبة 100٪ في استخدام مجرمي الإنترنت في تطبيق تيليجرام، كما يحظى التطبيق بشعبية متزايدة بين الجهات المهددة التي تقوم بنشاط احتيالي وتبيع البيانات المسروقة حيث يبدو وكأنه أكثر ملائمة للدارك ويب.

وارتفع عدد الإشارات في تطبيق تيليجرام بشكل كبير وهي لغة المتسللين اوالتي تستخدم الإشارة إلى مشاركة قوائم البريد الإلكتروني وكلمات المرور المسروقة أربعة أضعاف خلال العام الماضي.



وتم اكتشاف نشاط غير طبيعي في إحدى قنوات تيليجرام العامة والتي تحمل الاسم "combolist" ، والتي تضم أكثر من47 ألف مشترك ، حيث يبيع المتسللون بيانات كبيرة لمئات الآلاف من أسماء المستخدمين وكلمات المرور المسربة.

ولا تمثل تسريبات كلمة مرور البريد الإلكتروني سوى جزء بسيط من النشاط المقلق في سوق تيليجرام ووجد البحث أن الأنواع الأخرى من البيانات المتداولة تشمل البيانات المالية مثل معلومات بطاقة الائتمان ونسخ جوازات السفر وبيانات الاعتماد للحسابات المصرفية والمواقع مثل نتفليكس.



وقفزت الروابط إلى مجموعات تيليجرام أو القنوات المشتركة داخل المنتديات على الويب المظلم إلى أكثر من مليون في العام الحالي 2021 ، من 172 ألف في العام السابق ، حيث يقوم الهاكرز بشكل متزايد بتوجيه المستخدمين إلى النظام الأساسي باعتباره مركزًا بديلًا أو موازيًا أسهل في الاستخدام.

