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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة جديدة تحذر الرجال "أكثر عرضة" لمواجهة نتائج خطيرة بعد التطعيم المزدوج

أثبت لقاح فيروس كورونا
أثبت لقاح فيروس كورونا أنه أداة لا تقدر بثمن في الحد من احتم

أثبت لقاح فيروس كورونا أنه أداة لا تقدر بثمن في الحد من احتمالية حدوث نتائج خطيرة للمرضى ، ومع ذلك لا تزال فرص الإصابة بالفيروس قائمة. باستخدام مجموعة واسعة من قواعد البيانات ، حدد الباحثون الأفراد الذين هم أكثر عرضة للمعاناة بعد تلقي جرعة ثانية من اللقاح.

ساعدت جهود التحصين غير المسبوقة في المملكة المتحدة على تفادي مئات الآلاف من عدوى COVID-19 . ومع ذلك ، فإن خطر تضاؤل ​​المناعة بعد التطعيم قد أضاف ضغطًا كبيرًا على حملة التطعيم. حدد العلماء مجموعات الأفراد التي قد تكون أكثر عرضة لخطر النتائج الوخيمة بعد التطعيم المزدوج.

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مخاطر الإصابة بعد التطعيم المزدوج

 

قام الباحثون بحساب مخاطر الإصابة الشديدة بين مجموعات مختلفة من الأفراد باستخدام أداة بناءً على مجموعات البيانات الموجودة.
 

الأداة قادرة على التنبؤ بدقة بالأشخاص الأكثر عرضة لخطر النتائج الخطيرة بعد 14 يومًا أو أكثر من جرعة التطعيم الثانية.

وكشفت الدراسة أن كبار السن والرجال والأفراد من أصول عرقية هم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت بعد تلقيهم لقاحين ضد COVID-19 ، وفقًا للباحثين.

كانت المجموعات الأخرى المعرضة لخطر الإصابة بفيروس COVID-19 الوخيم هي المقيمين في منازل الرعاية والأفراد الذين يعانون من حالات كامنة بما في ذلك أمراض الكلى ومرض فقر الدم المنجلي وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز ومتلازمة داون وتليف الكبد.

تم تحليل عينة من أكثر من 6.9 مليون بالغ تم تطعيمهم ، من بينهم 5.2 مليون تلقوا جرعات اللقاح.

لاحظ الباحثون أن نتائج الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية ، قد تكون محدودة بعوامل مثل المعلومات الأساسية بما في ذلك المهنة ، والتي نادرًا ما يتم تضمينها في سجلات المستشفى.

وأضافوا أن حالات العدوى الشديدة ظلت نادرة نسبيًا بعد التطعيم.

تأتي الدراسة بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تقديم جرعة ثالثة من اللقاح كحقنة معززة للأفراد الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر ، في محاولة للحد من العدوى في أشهر الشتاء القادمة.

 

يأمل الفريق أن تساعد الأداة في اتخاذ قرارات المريض بشأن مواصلة الحماية ، وتشكيل سياسة حول اللقاحات المعززة بالإضافة إلى علاج COVID-19.
 

سيكون حوالي 30 مليون شخص مؤهلين للحصول على اللقطات المعززة ، والتي ستهدف إلى الحماية من ضعف المناعة بين أولئك الذين تلقوا جرعتين.

الأفراد الذين يعيشون في دار الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية سيكونون مؤهلين أيضًا للحصول على الجرعة الثالثة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 49 عامًا والذين يعانون من ظروف صحية أساسية تعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة ، سيتمكنون أيضًا من المطالبة باللقاح.

قال البروفيسور وي شين ليم ، رئيس قسم التحصين ضد فيروس كوفيد -19 في JCVI: "تنصح JCVI بتقديم جرعة معززة للفئات الأكثر عرضة لزيادة الحماية الفردية قبل فصل الشتاء الذي لا يمكن التنبؤ به.

 

سيكون معظم هؤلاء الأشخاص مؤهلين أيضًا للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي وننصحهم بشدة بالحصول على هذا العرض أيضًا."
 

جاء القرار هو أنه تبين أن 40 في المائة من الأفراد الذين يعانون من ضعف في المناعة لا يمكنهم الاستجابة بقوة حتى بعد استخدام لقاحين قصيريين ، وفقًا لدراسة أجرتها أوكتاف مؤخرًا.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.

كورونا 1752 ضحايا كورونا لقاح 6 لقاحات خطر

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