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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صعوبات التنفس و تجلط الأوردة أبرزها ..مخاطر الولادة القيصرية على الأم والطفل

مخاطر الولادة القيصرية
مخاطر الولادة القيصرية

تعتبر الولادة القيصرية بشكل عام إجراءً آمنًا للغاية ، ولكنها مثل أي نوع من الجراحة تنطوي على مخاطر حدوث مضاعفات، يعتمد مستوى الخطر في  الولادة القيصرية على أشياء مثل ما إذا كان الإجراء مخططًا أو يتم تنفيذه كحالة طارئة .

 

إذا كان هناك وقت للتخطيط لـ الولادة القيصرية ، فسوف يتحدث معك طبيبك أو ممرضة التوليد حول المخاطر والفوائد المحتملة لـ الولادة القيصرية.

 

مخاطر الولادة القيصرية لـ الأم


تتضمن الولادة القيصرية بعض المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها السيدات ما يلي:

-عدوى الجرح (شائعة) 
تسبب احمرارًا وتورمًا وزيادة الألم وإفرازات من الجرح
-عدوى في بطانة الرحم 
تشمل الأعراض حمى وألم في البطن وإفرازات مهبلية غير طبيعية ونزيف مهبلي غزير
-نزيف مفرط 
قد يتطلب ذلك نقل دم في الحالات الشديدة ، أو ربما جراحة أخرى لوقف النزيف
-تجلط الأوردة العميقة 
جلطة دموية في ساقك ، والتي يمكن أن تسبب الألم والتورم ، ويمكن أن تكون خطيرة للغاية إذا انتقلت إلى الرئتين (الانسداد الرئوي)
-تلف المثانة أو الأنابيب التي تربط الكلى والمثانة 
قد يتطلب ذلك مزيدًا من الجراحة
تُعطى النساء الآن المضادات الحيوية قبل الخضوع لعملية الولادة القيصرية ، مما يعني أن العدوى تصبح أقل شيوعًا.

 

 

مخاطر الولادة القيصرية على الطفل


يمكن أن تسبب الولادة القيصرية أحيانًا المشاكل التالية عند الأطفال:

-جرح في الجلد 
قد يحدث هذا بشكل عرضي أثناء فتح رحمك ، لكنه عادة ما يكون طفيفًا ويشفى دون أي مشاكل
-صعوبات التنفس 
غالبًا ما تؤثر على الأطفال المولودين قبل 39 أسبوعًا من الحمل ؛ عادة ما تتحسن بعد بضعة أيام وسيتم مراقبة طفلك عن كثب في المستشفى
إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من صعوبات في التنفس بعد مغادرتك المستشفى ، فاستشر طبيبًا عامًا


مخاطر الحمل في المستقبل بعد الولادة القيصرية


عادة لا تواجه النساء اللاتي خضعن لعملية قيصرية مشاكل في الحمل في المستقبل.
يمكن لمعظم النساء اللاتي خضعن لعملية قيصرية إجراء ولادة مهبلية بأمان لطفلهن التالي ، والمعروفة بالولادة المهبلية بعد الولادة القيصرية (VBAC).

لكن في بعض الأحيان قد يكون من الضروري إجراء عملية قيصرية أخرى.

على الرغم من أنه غير شائع ، إلا أن الولادة القيصرية يمكن أن تزيد  من خطر حدوث مشاكل معينة في حالات الحمل المستقبلية ، بما في ذلك:

-الندبة في رحمك تنفتح
-المشيمة ملتصقة بشكل غير طبيعي بجدار الرحم ، مما يؤدي إلى صعوبات في توصيل المشيمة
-ولادة جنين ميت
تحدثي إلى طبيبك أو ممرضة التوليد إذا كانت لديك أية مخاوف.
 

المصدر: nhs

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