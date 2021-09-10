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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منها النزول السريع للوزن.. أسباب وجود الترهلات بالجسم وكيفية حلها

شد الترهلات بالجسم
شد الترهلات بالجسم

قال الدكتور محمد شعيب ، استشاري جراحات التجميل بمركز "كوينز للتجميل"، إن هناك أسبابا كثيرة لترهل الجسم، حيث أنه من الممكن أن يأتي مع الحمل والولادة والرضاعة، خاصة الحمل المتكرر، حيث أن معظمنا لايوجد لديه ثقافة الحفاظ على الجسم بعد الولادة.

 

وأضاف محمد شعيب خلال حواره ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد"، أن الدايت والنزول السريع للوزن يؤدي إلى الترهلات، إضافة إلى ضغط الوزن نتيجة عمليات التكميم، حيث انها تأتي نتيجة النزول السريع للوزن.

 

وتابع أنه من أجل حل عملية الترهل وشد الجسم، على الجراح معرفة وتحديد هل هو بسيط أو متوسط أو شديد، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود زيادة فى الوزن مع التوهل، فحينها يتم عمل شفط وشد ذلك الترهل.

 

وفي سياق آخر، لفت إلى أن عمليات شفط الدهون لا تؤثر بالسلب على العمليات الحيوية بالجسم، وهي تساعد على استعادة السيدة انحناءات جسدها الطبيعية.
 

وتابع شعيب أن التجمعات الدهنية هي سبب تغير شكل الجسم، وتحول الانحنائات الناعمة إلى مناطق سمنة وبروزات.
 

وأشار إلى أن عمليات شفط الدهون هي الحل الأمثل لتكسير الدهون، والتخلص من البروزات الغير مرغوبة.

ترهل الجسم الحمل والولادة الرضاعه الحمل المتكرر ثقافة الحفاظ على الجسم عمليات التكميم

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