احذر .. علامات تظهر عليك تدل على إصابتك بالكبد الدهني

مرض الكبد الدهني هو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات التي تتميز بمستويات غير طبيعية من الدهون في الكبد، على الرغم من أن الحالة غالبًا ما تتميز بغياب الأعراض ، إلا أن هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها عند الذهاب إلى المرحاض.

علامات الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني هو حالة تؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد. هناك نوعان رئيسيان من مرض الكبد الدهني: مرض الكبد الدهني الكحولي ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). على عكس السابق ، لا ينتج NAFLD عن شرب الكحول. هناك بعض الأعراض التي يجب طلب العناية الطبية الفورية لها.



يجب أن يحتوي الكبد السليم على القليل من الدهون أو لا يحتوي على دهون ، وفقًا لـ NHS.

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 1 من كل 3 أشخاص في المملكة المتحدة لديه مراحل مبكرة من NAFLD ، حيث توجد كميات صغيرة من الدهون في الكبد.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والذين يتطور لديهم براز أسود غامق ، أو بول داكن ، الحصول على "رعاية طبية عاجلة" ، وفقًا لمؤسسة British Liver Trust.

إذا كانت لديك مرحلة مبكرة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، فقد تشعر بالتعب وعدم الراحة في الجزء الأيمن العلوي من البطن ، حيث يوجد الكبد ، كما تضيف الثقة.

ينص موقع NHS على الويب على أن "المرحلة المبكرة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي لا تسبب عادةً أي ضرر ، ولكن يمكن أن تؤدي إلى تلف خطير في الكبد ، بما في ذلك تليف الكبد ، إذا ساءت الحالة".

يرتبط ارتفاع مستويات الدهون في الكبد أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

إذا تم اكتشافه وإدارته في مرحلة مبكرة ، يمكن إيقاف مرض الكبد الدهني غير الكحولي من التفاقم وتقليل كمية الدهون في الكبد.

سيطور معظم الناس المرحلة الأولى فقط ، في كثير من الأحيان دون أن يدركوا ذلك.

في عدد قليل من الحالات ، يمكن أن يتطور ويؤدي إلى تلف الكبد إذا لم يتم اكتشافه وإدارته.

لا يوجد حاليًا أي دواء يمكنه علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، ولكن يمكن أن تكون الأدوية المختلفة مفيدة في إدارة المشكلات المرتبطة بهذه الحالة.

سيساعدك الطبيب في تشخيص حالتك بشكل صحيح وسيقدم لك النصيحة الصحيحة وخطة الرعاية.



إذا كنت تعاني من تليف الكبد الحاد ، والمرحلة الرابعة من مرض الكبد الدهني ، وتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح ، فقد تحتاج إلى وضعك على قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع كبد.

بالنسبة للبالغين ، يبلغ متوسط ​​وقت انتظار زراعة الكبد 135 يومًا.

لا ينتج NAFLD عن الكحول ، لكن الشرب قد يزيد الأمر سوءًا. لذلك ، قد تحتاج إلى استبعاده من نظامك الغذائي ، أو تقليل تناوله.

إذا كان مرض الكبد الدهني غير الكحولي مرتبطًا بنظام غذائي ، فمن المحتمل أن يعالجه طبيبك من خلال تقديم المشورة لك بشأن العيش بصحة أفضل





فى المرحلة المبكرة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، قد يركز طبيبك على إدارة أي حالات أخرى لديك ، والتي قد تكون مرتبطة بمرض الكبد الدهني.

من المرجح أن يصاب الناس بالكبد الدهني غير الكحولي نتيجة لعدد من العوامل.



على سبيل المثال ، إذا كنتِ تعانين من مقاومة الأنسولين ، كما يمكن للأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض أو إذا كنت تعاني من خمول في الغدة الدرقية أو داء السكري من النوع 2.



مصدر المعلومات موقع إكسبريس.