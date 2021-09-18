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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أطعمة يجب تجنبها للحماية من مرض دهون الكبد

أطعمة مضرة على الكبد
أطعمة مضرة على الكبد

ينتج مرض الكبد الدهني عن تراكم الدهون في الكبد ، وهو مرتبط بالسمنة والنظام الغذائي السيئ،فيما يلي ثلاثة أطعمة يجب تجنبها لعكس المرض.

يُعد مرض الكبد الدهني السبب الرئيسي الثالث للوفاة المبكرة في المملكة المتحدة ، لذلك من المهم اكتشافه مبكرًا. في 90٪ من الحالات ، يمكن الوقاية من أمراض الكبد تمامًا إذا أصبت بها مبكرًا. ومع ذلك ، يتم حاليًا تشخيص ثلاثة أرباع المصابين بالمرض في مرحلة لاحقة حيث فات الأوان لإصلاح المشكلة. فيما يلي الأطعمة الثلاثة التي يجب تجنبها للمساعدة في عكس الضرر في مرحلة مبكرة ، وفقًا لمؤسسة British Liver Trust.

تحدث معظم حالات أمراض الكبد الدهنية غير المرتبطة بالكحول بسبب الوزن والسمنة.

إذا لم يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بالمرض إذا كان لديهم نظام غذائي غير صحي ، أو ارتفاع نسبة الدهون في الدم ، أو داء السكري من النوع الثاني ، أو قصور الغدة الدرقية أو مقاومة الأنسولين.

في حين أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد لا يمثل مشكلة كبيرة لكثير من الناس ، فإن تراكم الدهون في الكبد يسبب الالتهاب والضرر.
 

تكن حريصًا ، فإن المراحل المبكرة من مرض الكبد - التي يعاني منها ثلث الأشخاص في المملكة المتحدة - ستتطور إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد أو فشل الكبد.

غالبًا ما لا يسبب مرض الكبد الدهني أي أعراض ، خاصة في المراحل المبكرة.
 

، قد تلاحظ عدم الراحة في الجزء العلوي الأيمن من البطن حيث يوجد الكبد والإرهاق.

يشير صندوق الكبد البريطاني إلى أنه يمكن إيقاف مرض الكبد الدهني بل وعكس مساره من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ، وزيادة النشاط البدني ، وفقدان الوزن عند الضرورة.

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3 أطعمة يجب تجنبها للحماية من مرض دهون الكبد

 

أفضل طريقة للوقاية من مرض الكبد الدهني وعكس مساره هو تغيير نظامك الغذائي وتجنب هذه الأطعمة الثلاثة.

 

الدهون المشبعة


منتجات الألبان كاملة الدسم ومنتجات اللحوم الدهنية مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق والسلامي ومنتجات اللحوم مثل المعجنات والفطائر والبسكويت والكعك والمعجنات والزبدة والقشدة والسمن والشحم والجبن وجوز الهند وزيوت النخيل والآيس كريم والشوكولاتة إذا كنت ترغب في عكس مرض الكبد الدهني.

بدلاً من ذلك ، اختر الدهون الصحية غير المشبعة مثل زيت الزيتون والسمسم وزيت بذور اللفت والأفوكادو والمكسرات مثل اللوز والكاجو والبندق.

من أمثلة الدهون المتعددة غير المشبعة الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل أو السلمون المرقط وعباد الشمس وفول الصويا والذرة وزيوت عباد الشمس والكتان واليقطين وبذور السمسم والجوز.

اختر اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومي أو تناول السمك.

 

الكربوهيدرات البيضاء


يوصى بإسقاط جميع الكربوهيدرات البيضاء مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء.

ابدأ بتناول المزيد من الألياف بدلاً من ذلك على شكل حبوب كاملة وبقول ومكسرات وبذور.

اختر الحبوب الكاملة غير المكررة والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف - مثل الخبز الأسمر والخبز والأرز البني والمعكرونة البنية.

 

سكر وملح


قاوم إغراء إضافة السكر والملح إلى الوجبات بكميات زائدة.

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح إلى تشوه الخلايا في الكبد وجعل حالتك أسوأ.

يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تفاقم تراكم الدهون في الكبد ، لذا ابتعد عن المشروبات السكرية والحلويات والصلصات.
 

مصدر المعلومات موقع إكسبريس. 

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