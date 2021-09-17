تمارين للتخلص من دهون البطن بالمنزل

عندما يفكر الكثير من الناس في فقدان الوزن ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الحصول على بطن مشدود ومتناسق تمامًا والتخلص من دهون البطن .

كما ان فقدان الدهون في البطن هو وسيلة مؤكدة النجاح لتحسين صحتك: بحوث يربط أكبر حجم الخصر إلى أمراض القلب ، مرض السكري ، وحتى بعض أنواع السرطان.

ومع ذلك ، فإننا نكره أن نكسرها لك ، لكن القيام بمئات من تمارين الجري يوميًا ليس هو أفضل طريقة لفقدان دهون البطن. في الواقع ، التمارين التي تعزز تقليل البقع غير موجودة، فيما يلي أفضل التمارين للتخلص من دهون البطن

تمارين للتخلص من دهون البطن

1- تمرين بيربي

كيفية القيام بتمارين بيربي: قف مع مباعدة قدميك على مسافة الكتفين وأرسل الوركين للخلف وأنت تخفض جسمك نحو الأرض في وضع قرفصاء منخفض. بعد ذلك ، ضع يديك خارج قدميك مباشرة واقفز قدميك للخلف ، واسمح لصدرك أن يلمس الأرض. ادفع يديك على الأرض لرفع جسمك إلى لوح خشبي ثم اقفز بقدميك خارج يديك مباشرة. مع ثقل وزنك في كعبيك ، اقفز بشكل متفجر في الهواء وذراعيك فوق رأسك.

2- تمارين التسلق

كيفية القيام بتسلق الجبال: اتخذ وضعية مرتفعة مع وضع معصميك أسفل كتفيك مباشرة. حافظ على قلبك مشدودًا ، واسحب زر بطنك نحو عمودك الفقري. حرك ركبتك اليمنى نحو صدرك ثم أعدها إلى اللوح الخشبي. ثم حرك ركبتك اليسرى نحو صدرك وأعدها. تواصل بين الجانبين.

3- التمدد

التمدد هو في الأساس تمرين بيربي على المنشطات - تمرين لكامل الجسم يعمل على تشغيل أكبر عدد ممكن من العضلات ويحرق السعرات الحرارية أثناء تشكيل وتنغيم الجزء العلوي والسفلي من الجسم ، وخاصة عضلات البطن

تمرين Burpee التقليدي إلى المستوى التالي من خلال جعلك تلمس صدرك بالأرض ، ثم دفع لأعلى إلى اللوح الخشبي بينما تستمر في الحركة".

كيفية القيام بالتمدد: الوقوف مع مباعدة قدميك على مسافة الكتفين ، واجلس القرفصاء وضع يديك على الأرض. اقفز قدميك للخلف إلى لوح خشبي وأنزل جسمك للمس الأرض. ادفع نفسك إلى لوح خشبي ثم اقفز بقدميك خارج يديك إلى وضع القرفصاء. الوقوف احتياطيًا. هذا ممثل واحد.

"إذا كنت ترغب في حرق المزيد من السعرات الحرارية ، فأضف قفزة بين كل امتداد".

3- القرفصاء

تعتبر حركة القرفصاء من حركة البليو الأخرى ذات السعرات الحرارية الأزيز ، وهي لبنة لبناء كل حركة انفجارية في الجزء السفلي من الجسم يمكن تخيلها.

افعلها:

قف مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الوركين. قم بمفصلة في الوركين لدفع مؤخرتك للخلف ولأسفل حتى يصبح فخذيك موازيين للأرض.

اضغط بقدميك لأسفل لتنفجر عن الأرض واقفز لأعلى ما تستطيع.

اترك ركبتيك تنحني بمقدار 45 درجة عندما تهبط ، ثم انزل على الفور إلى وضع القرفصاء ، واقفز مرة أخرى.





تمرين الركلات المتناوبة للتخلص من دهون البطن

أفضل تمارين حرق السعرات الحرارية على الإطلاق تمرين الركلات المتناوبة للتخلص من دهون البطن

قم بضرب هذه الحركة متعددة المفاصل المصنوعة من القرفصاء والقرفصاء والضغط على الكتف سوف تشعل عضلات المؤخرة والرباعية والبطن والكتفين والذراع ، بينما ترهق لياقة القلب والأوعية الدموية. إنه التمرين النهائي الذي يصيب كل مجموعة عضلية رئيسية تقريبًا.

أمسك جرسين (أو دمبل) من مقابضهما لكن الوزن يستقر على ظهر كتفك.

اثنِ ركبتيك قليلًا واجلس في وضعية القرفصاء ، مع الحفاظ على رجليك متوازيتين مع كتفيك.

قم بالقيادة عبر ساقيك وقم بتصويبهما ، ومد ذراعيك أثناء قيامك بذلك لرفع الجرس فوق رأسك. اجلس وكرر.





تمرين شد عضلات الوركين للتخلص من دهون البطن

يمكن ممارسة هذا التمرين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الاستلقاء على الظهر، وثني الركبتين قليلاً للأعلى، بحيث يكون الجسم على شكل مثلث.

تثبيت القدمين على الأرض بقوة، وترك مسافةٍ بينهما بحدود عرض الوركين.

وضع اليدين فوق الصدر أو إرجاعهما خلف الرأس.

شدّ عضلات المعدة، والتنفس خلال عملية الضغط على المعدة.

رفع الرأس وإرجاعه في خطواتٍ متتابعة، بحيث تستمر عملية رفع الرأس أو إنزاله لمدّة 3-5 ثوانٍ، كما ينصح بضرورة التنفس.

تكرار التمرين 10-12 مرة.

القيام بالتمرين 3-4 مرات في الأسبوع.



تمرين الدراجة

يمكن القيام بهذا التمرين دون الحاجة لاستخدام دراجة، حيث يمكن تطبيقه من خلال اتباع الخطوات الآتية

الاستلقاء على الأرض، ووضع اليدين على جانبي أو خلف الرأس.

رفع الساقين عن الأرض لتشكيل زاوية 90 درجة.

سحب الركبة اليمنى بحيث تكون قريبةً من الصدر، بينما الركبة اليسرى تحافظ على موقعها.

تبديل الأدوار، حيث تسحب الركبة اليسرى اتجاه الصدر، بينما ترجع اليمنى نحو الأرض.

تكرار التمرين 10-12 مرةً لكلّ ساق، كما يفضل إكمال مجموعتين متتاليتين أو أكثر حسب قوة التحمل.

القيام بالتمرين 3-4 مرات أسبوعياً.

4 طرق تخلصك من دهون البطن خلال نومك



هناك بعض الطرقالتي تجعلك تتخلص من دهون البطن خلال نومك وذلك من خلال اتباع نظام صحي لجسمك يوميا يعتمد علي التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي المفيد

1- اتباع تمارين رياضية يوميا

التمارين الرياضية تساعد جسمك علي الارتخاء ليلا مما يجعل العضلات تستطيع ان تبني نفسها وتتخلص من الدهون وخصوصا دهون البطن التي تحتاج الي المواظبة في ممارسة التمارين الرياضية ومن التمارين الرياضية التي يمكن ان تطبقها خلال يومك للتخلص من دهون البطن خلال نومك هو تمارين القرفصاء وتمارين الركلات وتمارين التسلق والتمدد والوثب العريض والتي ذكرنا بعضها في السطور السابقة

2- نظام غذائي صحي

عندما يعتمد جسمك علي النظام الصحي السليم ويساعد جسمك علي التخلص من الدهون اثناء النوم لذك يجب ان تعتمد علي الالياف والبروتينات التي تعمل علي بناء عضلات الجسم وخصوصا البطن والابتعاد عن الدهون والاكلات السريعة اوالاكلاتذات السعرات الحرارية العالية والتي تجعلك تخسر الكثير في خرق دهون البطن خلال نومك .

3- العشاء الخفيف

تعد افضل الطرق لتخلصك من دهون البطن خلال نومك هو تناول عشاءخفيف يعتمد علي الفاكهة دون سكريات والابتعاد عن المعجنات والدهون ليلا فيمكنك ان تكتفي بتناول الفواكة اللذلية او شرب عصير فريش بدون سكريجعلك تستمتع بنوم عميق مما يساعد في حرق دهون البطن

4- النوم جيدا

حاول ان تكون منظم في مواعيد نومك ، حيث ان النوم جيدا يساعد جسمك بالاستفادة بالتمارين والنظام الغذائي كما انه مفيد للعضلات وبذلك تستطيع التخلص من الدهون البطن خلال نومك

المصادر

timesofindia

menshealth

prevention