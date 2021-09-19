لا يتعب ولا يشعر بالنعاس.. رجل لا ينام إلا 30 دقيقة في اليوم

على مدار 12 عامًا لم تذق جفون رجل النوم لأكثر من 30 دقيقة فقط في اليوم، دون أن يشعر بـ التعب أو الإرهاق على الإطلاق.

خفض "دايسوكي هوري" من اليابان ، جدول نومه اليومي من ثماني ساعات تقريبًا إلى 30 دقيقة ، وأصر على أنه لا يشعر بأي آثار جانبية سلبية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

هوري البالغ من العمر 36 عامًا ، هو رئيس مجلس إدارة "جمعية اليابان لمن يعانون من قلة النوم" ويعلم تقنياته لمئات الآخرين على أمل أن يتبنى المزيد من الناس أسلوب حياته "الإنتاجي".

حتى أن خبير النوم القصير ظهر على شاشة التلفزيون الياباني لمناقشة جدول نومه المذهل، وقال هوري إنه شعر دائمًا أن 16 ساعة ليست كافية لتحقيق كل ما يريد القيام به في يوم واحد ، لذلك بدأ ببطء في تجربة طرق لخفض روتين نومه.

في غضون بضع سنوات فقط ، تمكن من خفض نومه إلى نصف ساعة متواضعة، مدعيا أنه لا يزال "يتمتع بصحة جيدة وحيوية"، ولإثبات إنجازه المذهل ، سمح لطاقم تلفزيوني بدخول منزله لمدة ثلاثة أيام لتوثيق أسلوب حياته الفريد.

بشكل مثير للصدمة ، لقد نجح بالفعل في الحصول على 30 دقيقة فقط من النوم ، وبعض الليالي أقل من ذلك.

في اليوم الأول من التصوير ، استيقظ هوري في الثامنة صباحًا وملأ يومه بممارسة الرياضة بـ "الجيم" والقراءة والكتابة والتواصل الاجتماعي.

لم ينم حتى الساعة الثانية صباحًا ، حيث حصل على 26 دقيقة من النوم قبل أن يستيقظ سريعًا دون منبه، وعندما استيقظ ذهب مباشرة لركوب الأمواج في وقت متأخر من الليل مع أصدقاء آخرين ينامون لفترة قصيرة.

كان بعض المشاهدين متشككين في كيفية تعامل الفتاة البالغة من العمر 36 عامًا مع عدم الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام بسبب النعاس الناجم عن ارتفاعات الأنسولين.



لكن هوري أخبر المشاهدين أنه في الواقع يشعر بالنعاس ، لكنه ظل مستيقظًا من خلال قطرات الأنسولين مع المشروبات التي تحتوي على الكافيين حتى عاد إلى طبيعته مرة أخرى.