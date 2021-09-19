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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طالبنا بتعويض قيمته مليون جنيه

محامي ممرض واقعة السجود للكلب: موكلي بكى لما شاف أصحابه الثلاثة في القفص

صدى البلد

قال وليد السروجي، محامي ممرض واقعة إجباره على السجود للكلب، إن اليوم كانت أولى جلسات التحقيق في هذه الواقعة، مشيراً إلى أن هناك 3 متهمين، اتنان منهم أطباء، والآخر موظف إداري.

وأضاف وليد السروجي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الممرض حضر معه اليوم ما يقرب من 10 محامين، مشيرا إلى أنهم طالبوا بتعويض مادي مليون جنيه نظير الأضرار التي وقعت على المجني المجني عليه. 

وتابع محامي ممرض واقعة السجود للكلب، أن نقابة جنوب القليوبية طالبت بـتعويض مادي أيضاً حوالي 15 ألفا، وأهالي المجني عليه طالبوا بتعويض مادي حوالي 40 ألفا.

وكشف وليد السروجي عن الضرر الذي يطالب المجني عليه بتعويضه، قائلاً: "انه توقف عن العمل، وليس له مصدر رزق الآن.. بالإضافة إلى الضرر النفسي الذي لحق به وبأولاده".

ونوه محامي ممرض واقعة السجود للكلب أن الممرض لم يطالب بتعويض مادي، معقباً: "المجني عليه مش هياخد ولا جنيه، والفلوس اللي بنقولها ديه هي مجرد مبلغ نضعه أمام المحكمة عشان يبقى لينا الحق أننا نترافع".

وأضاف وليد السروجي قائلاً: "المجني عليه متأذي نفسياً وهو رايح للمحكمة انهاردة، عشان شايف صحابه التلاتة محبوسين في القفص، وأن ديه مشكلة كبيرة انه هيواجههم وهما أصدقائه من زمن... بكى لما شاف المتهمين في القفص".

أول جلسة تحقيق.. محامي الطبيب في واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب يحكي التفاصيل|فيديو

 

قال المستشار هاني حمودة، محامي الطبيب في واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب، إن كانت هناك جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وبعدها أُحيلت القضية بأمر تقديم ليوم الأربعاء "ثاني يوم"، معقباً: "ملحقناش إن احنا نطلع على القضية وعلى مفرادتها وأوراق القضية".

وأضاف هاني حمودة ، أن كانت هناك جلسة تحقيق اليوم أيضاً، معقباً: "طالبنا بالإتطلاع على القضية وأوراقها والأدلة، حتى نتمكن من تجهيز أوراق الدفاع من قبل الطبيب".

واقعة إجبار ممرض السجود لكلب محامي ممرض محامي الطبيب برنامج الحكاية نقابة جنوب القليوبية

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