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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسابقة نقل للعاملين بـ الدولة إلى الشهر العقاري بتخصصات مختلفة|تعرف على الشروط

وزارة العدل
وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل (قطاع الشهر العقاري والتوثيق) عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الجولة النختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق (نقلا) من جهات عملهم الأصيلة بدرجاتهم المالية وذلك بعد موافقة معالي المستشار وزير العدل علي اتخاذ إجراءات الإعلان عن مسابقة النقل بالدرجات المالية.


وذلك وفقا للشروط التالية:

- أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التتفيذية 
- أن يكون المتقدم من المعينين على باب أول أجور ويتقاضي راتبه من موازنة الدولة وليس مثبت على صناديق خاصة (فصل مستقل) 
- أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة بالمستوى الوظيفي (ج، ب،أ) لوظائف القانون، والهندسة، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية)

أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الرابعة بالمستوى الوظيفي (ب،أ) للوظائف الكتابية والفنية

أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة السادسة بالمستوى الوظيفي (ب،أ) للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة)

أن يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف "القانون، الهندسة، التمويل والمحاسبة، 
- أن يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف القانون والهندسة والتمويل والمحاسبة والتنمية الادارية، الكتابية، الفنية، الحرفية، الخمات المعاونة,
بيانات الوظيفة

 

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مصلحة الشهر العقاري والتوثيق


المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية


الجهه التابع لها:وزارة العدل

ان يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف (القانون / الهندسة / تمويل ومحاسبة/التنمية الإدارية/ الكتابية/ الفنية/الحرفية / الخدمات المعاونة)
(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة).

المهارات المطلوبة

 

شروط المتقدمين
جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2021/09/19

نهاية الإعلان:2021/10/18


بيانات الإتصال:القاهرة - لاظوغلى
مبني وزارة العدل- الدور الرابع مكتب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق

 

مسابقة نقل للعاملين قطاع الشهر العقاري وزارة العدل قانون الخدمة المدنية صناديق خاصة التنمية الادارية بيانات الوظيفة

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