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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلل خطير.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مجددا عن الهروب من سجن جلبوع

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، عن عملية اعتقال أسرى سجن جلبوع التي انتهت بالقبض على الأسيرين الأخيرين فجرًا.

 

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال بينيت في كلمة له اليوم الأحد: "نجاح الأسرى الفلسطينيين بالهروب خلل فادح وعطل خطير على المستوى الاستخباري والعملياتي".

بينيت يحتفي بالقبض على الأسرى الفلسطينيين الـ6 الفارين من سجن جلبوع

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وأضاف بينيت أن عملية اعتقال الأسرى كانت محكمة وسريعة ومشتركة بين الشاباك والشرطة والجيش.

 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ألقى القبض على جميع الأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين فروا من سجن جلبوع، ضمن عملية "نفق الحرية".

 

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت: "انتهى الأمر وألقي القبض على جميع الإرهابيين وسيعودون إلى السجن".

وأضافت نفتالي بينيت: "ما تعطل بسبب عملية الفرار يمكن إصلاحه".

 

يذكر أن قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، آخر فلسطينيين فارين من سجن جلبوع خلال عملية "نفق الحرية" قبل نحو أسبوعين.

 

وألقي القبض على إلهام كممجي ومناضل نفعات، وكلاهما عضو في حركة الجهاد الإسلامي، في مدينة جنين بالضفة الغربية.

 

وأفادت تقارير إعلامية فلسطينية بوقوع تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة الاعتقال التي نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية قبل الفجر. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا اسرائيليين أو فلسطينيين، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن فلسطينياً أصيب جراء تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال ومسلحين في جنين.

 

وذكرت "القناة 12" أن الفلسطينيين الهاربين لم يقاوما الاعتقال، واستسلما بعد أن طوقت قوات الأمن الإسرائيلية المبنى الذي كانا يختبئان فيه.

 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم وضع منظومات "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة في حالة تأهب تحسبا لهجمات صاروخية محتملة من القطاع بعد اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات المحررين من سجن جلبوع.

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