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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ لاعب مركز شباب كفر مجر ونادي دسوق لانتقاله للنادي الأهلي

صدى البلد

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، التهنئة للاعب حمدي موسي لاعب مركز شباب كفر مجر ونادي دسوق ،علي انتقاله للنادي الأهلي ، متمنياً التوفيق لكافة اللاعبين المشاركين بدروي مراكز الشباب والظهور بمستوي جيد والانتقال لمختلف الأندية وانتقائهم للمنتخبات.

حيث أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب حمدى موسي ظهير أيسر نادى دسوق المشارك في دوري القسم الثالث بالمجموعة التاسعة ، لمدة 5 مواسم، مقابل 500 ألف جنيهاً، والذي سبق له تمثيل فريق مركز شباب كفر مجر "محافظة كفر الشيخ" ، لمدة موسمين متتالين آخرهم النسخة الثامنة التي تنظمها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة ، والتي حصل فيها مركز شباب كفر مجر علي المركز الثاني علي مستوي المحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن دورى مراكز الشباب يحقق إعادة دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة وتثقيف الشباب من خلال خوض المباريات المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية ودعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضى وتنافسى بين اللاعبين فى مراكز الشباب.

وزير الشباب وزير الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ المنتخبات الوطنية الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة

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