إصابة حمزة المثلوثي في مران الزمالك اليوم

تعرض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة بكدمة في أنكل القدم خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في نهاية تدريب اليوم الأحد .

وحرص الجهاز الطبي على إسعاف اللاعب بعد إصابته، ولم يستكمل المثلوثي التقسيمة، حيث فضل الجهاز الطبي منح اللاعب راحة حتى لا تتفاقم الإصابة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في منتصف الملعب في ختام مران اليوم الأحد.

وشهدت التقسيمة تألق رباعي الفريق مصطفى فتحي وسيف الدين الجزيري ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش.



أدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الأحد.

وفضل الجهاز الفني للفريق منح اللاعب راحة من المشاركة في التقسيمة التي أقيمت في مران اليوم، واكتفى الظهير الأيسر بخوض التدريبات التأهيلية.



شارك محمود شبانة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم الأحد.

وحصل اللاعب على راحة من تدريب أمس بعد شكواه من الإجهاد، مما دفع الجهاز الطبي لمنحه راحة قبل الانتظام في تدريب الفريق اليوم.



وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الأحد.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية خلال المران .



ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من اليوم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولاستئناف مسابقة كأس مصر