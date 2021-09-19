"تاومبا" يتصدر و"ايجالو" يلاحقه.. تعرف علي ترتيب هدافى الدوري السعودي

تشهد منافسات الدورى السعودى، إثارة كبيرة خاصة مع نهاية الجولة الخامسة لمنافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تشهد مباريات البطولة منافسة قوية على ترتيب هدافى الدورى السعودى.

وينفرد ليندر تاومبا نجم التعاون، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ترتيب هدافي الدوري السعودي



ويتواجد تاومبا على رأس جدول ترتيب هدافي الدورى السعودي برصيد 6 أهداف، بفارق هدفين عن أوديون إيجالو لاعب الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 4 أهداف.

ويأتي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر السعودي، في المركز الثالث برصيد 3 أهداف بالتساوي مع الثلاثي روماريو ريكاردو نجم الاتحاد السعودي وجوليو تافاريس لاعب الفيصلي وإيميليو زيلايا لاعب ضمك.