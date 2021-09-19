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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جدل في إسرائيل بعد قرار أمريكي حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

اللقاح في اسرائيل
اللقاح في اسرائيل

أثار قرار هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اقتصار الجرعة الثالثة من لقاح كورونا على فئة محددة، الكثير من الجدل في اسرائيل، لكن وزارة الصحة في تل ابيب أعلنت عن أنها مستمرة في برنامجها بمنح اللقاح الثالث لكل من تزيد أعمارهم عن 12 عاما بغض النظر عن توصية الهيئة الأمريكية.

واشارت وسائل اعلام اسرائيلية إ^لى أن أكثر من 3 ملايين إسرائيلي حصلوا على الجرعة الثالثة من أصل 6 ملايين حصلوا على الجرعة الأولى و5.5 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، وفقا لهذه المعطيات، بأن من تلقوا الجرعة الثالثة هم أكثر مناعة ضد الإصابة بالفيروس وخاصة لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وأضافت أن "الحالات الصعبة، بحسب العمر لكل 100 ألف شخص، لمن هم دون سن 60 عاما كانت 7.2 لغير المتطعمين و1.7 للمتطعم بدون جرعة معززة و0.6 للمتطعم مع جرعة معززة".

وتابعت "أما الحالات الصعبة، بحسب العمر لكل 100 ألف شخص، لمن هم فوق 60 عاما فكانت 180.3 لغير المتطعمين و38.9 للمتطعم بدون جرعة معززة و4 للمتطعم مع جرعة معززة".

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فقد تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 7445 إصابة جديدة.

ومن بين المرضى الحاليين 726 حالة صعبة بينهم مرضى يخضعون للتنفس الاصطناعي.

أما إجمالي عدد الوفيات في إسرائيل منذ بدء الجائحة فقد بلغ 7511 حالة.

ومستندة الى هذه المعطيات، فقد اعتبرت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنها في مسارها الصحيح رغم توصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

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