اجتماع عسكري رفيع المستوى بين الأردن وسوريا

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الأحد في عمان، وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات.

وأكد الجانبان، خلال لقائهما، استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة. يشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

من جانب آخر، وصل وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أمس السبت، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى.

وقالت الداخلية العراقي وفقا لـ السومرية نيوز، إن الغانمي "وصل اليوم، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وسفير جمهورية العراق في المملكة الهاشمية حيدر العذاري".

وتأتي هذه الزيارة، وفق البيان، "لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

وكان قد أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن بغداد لن تتنازل عن حقوق العراق المائية.

وقال الأعرجي في كلمة له خلال مؤتمر الأمن المائي إن "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية ،لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب ،وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه والثقافة ،ويجب العمل على ترشيد الاستهلاك".

وشدد على أن"مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني".