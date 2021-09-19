"المياه الجوفية": ارتفاع بمعدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية سبتمبر

قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية، إن الدولة جاهزة لموسم الأمطار بخطة عمل واضحة المعالم، مضيفا أن هناك ارتفاعا في معدلات سقوط الامطار على منابع نهر النيل حتى نهاية شهر سبتمبر.

وأضاف أسامة الظاهر، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تنفذ كل المطلوب للتعامل مع هذا الأمر، لافتا إلى أن هناك توجيهات بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجارى تنفيذها حالياً.

وأكمل الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية، أنه من ضمن التوجيهات رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وتابع الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية، أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، حيث تبين ارتفاع معدلات سقوط الأمطار علي منابع النيل حتي نهاية شهر سبتمبر.

