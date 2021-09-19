استشاري جراحات يكشف عن خطوات عملية تكميم المعدة وفوائدها

عملية تحويل المسار فعالة في الأوزان الكبيرة

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة تجرى بالمنظار بصورة آمنة من خلال فتحات صغيرة، والإقامة أقل من 12 ساعة، ويتم ممارسة الحياة بشكل طبيعي بعد إجراء العملية.

وأضاف "كريم صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عمليات إصلاح العمليات السابقة تحتاج إلى فترة نقاهة تصل ليومين أو ثلاثة، ولكن العمليات في الوزان القليلة بسيطة.

وأشار استشاري جراحات السمنة، إلى أن عملية التكميم تشهد عزل جزء من المعدة المسؤول عن هرمون الجوع، ويتبقى جزء صغير، يؤدي إلى الشعور بالشبع بشكل سريع، وبالتالي ينخفض الوزن بالتدريج.

عملية تكميم المعدة تُعالج السكر في هذه الحالة

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة تعالج السكر الخفيف بالنسبة للمصاب به حديثًا أي منذ 50 سنوات على سبيل المثال، ولكن في العلاج من مرض السكر المزمن، فيفضل إجراء عملية تحويل المسار.

وأضاف "كريم صبري"، أن تكميم المعدة عملية خفيفة وتجرى في السن الصغير، ويعود المريض إلى النشاط الطبيعي في وقت قصير جد، مضيفًا أن تكميم المعدة تصلح لمن يزيد وزنه عن 65 عامًا، خاصة إذا كان يعاني من مشاكل في المفاصل أو مركب مدعمات.

وأوضح استشاري جراحات السمنة، أن تكميم المعدة تصلح لمن يزيد وزنه عن 300 كيلو أو 200، وتستخدم كمرحلة أولى لخفض الوزن، خاصة وأن سمك جدار المعدة لا يسمح بإجراء تحويل المسار، مشيرًا إلى أن تكميم عملية فعالة في إنقاص الوزن، خاصة إذا أجريت في المكان الجيد.

تحويل المسار تُقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل مسار المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة مثل السكر.

وأضاف "كريم صبري"، أن عملية تحويل المسار من العمليات القوية في إنقاص الوزن، ولذلك تعتبر الأنسب لأصحاب السمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن عملية تحويل المسار يتم عزل فيها جزء من المعدة المسؤول عن إفراز 80% من هرمون الجوع.

ولفت استشاري جراحات السمنة، إلى أن عملية تحويل المسار تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%، كما أن هذه العملية فعالة في علاج السكر، خاصة وأنها تُنشط البنكرياس بصورة صحية وسليمة خاصة في النوع الثاني من مرض السكر.

عملية تحويل المسار فعالة في الأوزان الكبيرة

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة لا تتعدى الـ12 ساعة في المستشفى، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية.

وتابع "كريم صبري"، أن مريض السمنة يتناول طعام بسيط موصوف من قبل الطبيب، وبعد انتهاء الشهر الأول من الممكن تناول الطعام العادي الذي يُعد في المنزل.

وأشار استشاري جراحات السمنة، إلى أن عملية تحويل المسار فعالة في الأوزان الكبيرة، خاصة لمن يعاني من ارتجاع في المريء، موضحًا أن هناك الكثير من عمليات تحويل المسار مثل التحويل المصغر والكلاسيكي، والتحويل مع التكميم، ويتم اختيار العملية المناسبة بناء على الوون، وطريقة الأكل.