بهدف موراتا .. يوفنتوس يتقدم على ميلان بالشوط الأول

تقدم يوفنتوس على ضيفه ميلان بهدفا دون رد، في قمة الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي.

وجاء هدف موراتا من انفراد بعدما انطلق بالكرة عقب تمريرة سحرية من باولو ديبالا، لينطلق الإسباني ويسجل في الدقيقة الثالثة هدف يوفنتوس الأول.

يوفنتوس يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، حيث لم يحقق فريق "السيدة العجوز" أي فوز حتى الآن.

في المقابل، يتواجد ميلان في المركز الثالث برصيد تسع نقاط بعدما حقق "الروسينيري" الفوز في الجولات الثلاث الأولى.

تشكيل يوفنتوس: تشيزني - دانيلو - بونوتشي - كيلليني - أليكس ساندرو - كوادرادو - بينتانكور - لوكاتيلي - رابيو - ديبالا - موراتا.

تشكيل ميلان: مانيان - توموري - سيمون كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانيز - تونالي - فرانك كيسي - براهيم دياز - ساليماكيريس - لياو - أنتي ريبيتش.