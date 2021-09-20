بعد ظهور زوجة حمادة هلال كاشفة الرأس.. نجمات خلعن الحجاب

أثارت زوجة حمادة هلال حالة من الجدل الواسع فور ظهورها مع المطرب حمادة هلال فى احتفالية توزيع جوائز الدورة الثانية عشرة من مهرجان الفضائيات العربية.

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ويأتي ظهور زوجة حمادة هلال النادر بمثابة مفاجأة للجمهور خاصة أنها كانت ترتدي الحجاب منذ ظهورهما معا فى البدايات.



لكن ما لا يعلمه كثير من محبي حمادة هلال أن زوجته خلعت الحجاب منذ فترة وظهرت فى عدد قليل من المناسبات وظهرت في أكتوبر 2019، في إحدى المناسبات الفنية بدونه للمرة الأولى حينها، بصحبة الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة مي كساب.

وتصدرت زوجة حمادة هلال التريند فى أحدث ظهور لها تحت عنوان "أول ظهور لها عقب خلع الحجاب".

وكان بعض مستخدمو الفيسبوك تداولوا صورة لزوجة الفنان حمادة هلال خلال إحتفالها بعيد ميلاده فى عام 2017، حيث ظهرت بدون حجاب أيضا.

وتباينت الآراء ووجد كثيرون أنها حرية شخصية رافضين تداول صورها والتحدث عن الحياة الشخصية لحمادة هلال، بينما انتقد البعض خلعها للحجاب.

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد على ريد كاربت مهرجان القنوات الفضائية من بينهم كل من حمادة هلال، وأحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وإلهام شاهين، وروجينا، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، نسرين طافش، وآدم الشرقاوي، وغيرهم.

بينما شهدت السجادة الحمراء لـ مهرجان القنوات الفضائية ارتباكا واضحا قبل دخول نجوم الفن والإعلام، وشهدت زحاماً كبيراً من الوافدين على المهرجان.

ولمزيد من التفاصيل حول بعد ظهور زوجة حمادة هلال كاشفة الرأس شاهد الفيديو التالي..