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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المقابلات الشخصية لطلاب الدراسات العليا قسم اللغة الإسبانية بـ أداب القاهرة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد امتحان المقابله الشخصية قسم اللغة الاسبانية وادابها للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا ( برنامج الماجستير - الدكتوراه ) للعام الجامعي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ اليوم الموافق ٢٠ من سبتمبر فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

وكان قد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة  عن آخر استعدادات الكلية للعام الدراسى الجديد 2021-2022 . 
قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، نتابع مشروع ترميم ورفع كفاءة المبنى التراثي بالكلية فضلا عن تشغيل أول معمل للترجمة للغات المختلفة .
أضاف “ شاهين ” حاليا يجري تطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس استعدادا لاستقبال العام الجامعي الجديد، بالإضافة إلى العمل على دعم البنية التكنولوجية للمعلومات والاتصالات من أجل تشغيل منظومة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية لإدارة العمل بالكلية سعيا للحصول على شهادة الايزو العالمية لأمن المعلومات ISO 27001  .

وكان قد أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد للتوزيع على الأقسام بالكلية .
وقال الدكتور شريف شاهين ، أن الكلية قامت بفتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب شهادات الثانوية العامة الجدد ، وذلك من خلال الرابط الرسمى لموقع الكلية   ، مؤكدا على انه سيتم ذلك طبقا للقواعد والشروط المعلنه .
وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط التحاق الطلاب الوافدين بقسم اللغة الإنجليزية للعام الدراسى الجديد 2021-2021 .
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، يوجد عدة شروط يجب توافرها فى الطلاب الوافدين للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية وهى اجتياز امتحان تحديد المستوى ، أن يكون الطالب حاصلا على 96%في اللغة الإنجليزية ،  أن يقدم الطالب صورة من شهادة الثانوية موضحا فيها دراسته للغة الإنجليزية ، إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام.
وكانت أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة الالتماسات التى قدمها طلاب جميع الفرق بعد ظهور نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠ .
كما أعلنت الكلية نتيجة الالتماسات على الموقع الرسمى الخاص بالكلية ، ولتسهيل الحصول على النتيجة الدخول الى هذا الرابط

طلاب الدراسات العليا الدراسات العليا جامعة القاهرة الثانوية العامة برنامج الماجستير

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