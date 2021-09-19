عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب من سيربح المليون وزيكو.. ظافر العابدين مطلوب في السعودية

ظافر العابدين
ظافر العابدين

تصدر الفنان ظافر العابدين تريند جوجل بعد إعلان مشاركته فى فيلم “من اجل زيكو” مع المخرج بيتر ميمى فضلا عن مشاركته فى برنامج من سيربح المليون.

 

ويأتي مشاركة ظافر العابدين فى فيلم “من أجل زيكو” كضيف شرف مع الفنانة منة شلبى والفنان كريم محمود عبد العزيز. 

عروس بيروت 

وكان نشر الفنان ظافر العابدين ، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر ظافر العابدين ، في الفيديو من كواليس تصوير مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث و علق قائلا :" راجعين " .

وأكد الفنان التونسي ظافر العابدين، صحة الخبر المتداول عن اتفاق فريق عمل المسلسل الشهير “عروس بيروت” على تقديم جزء ثالث من هذا العمل اللبناني الشهير.

وقال ظافر العابدين، في تصريح خاص لبرنامج MBC Trending، إن الخبر حقيقي وهو ما حدث بعد مطالبات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الشكر لهم على حبهم للمسلسل.

و كشف ظافر العابدين، عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة.

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت". 

راجعين.. ظافر العابدين يشوق جمهوره للجزء الثالث من عروس بيروت

أحدث ظهور لـ ظافر العابدين على إنستجرام .. شاهد

صورة ظافر العابدين 

حرص الفنان ظافر العابدين على مشاركة جمهوره صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير له وذلك من  خلال حسابه الرسمي على “انستجرام.

و ظهر ظافر العابدين بإطلالة كاجوال جذابة، حازت إعجاب متابعيه .

وأعلن الفنان ظافر العابدين، عن دخوله عالم الإخراج من خلال الفيلم الروائي الطويل غدوة، وذلك خلال ندوة صحفية في مركز الفنون المعاصرة 32BIS بالعاصمة التونسية، كما أعلن أن الفيلم سيكون من بطولته وإنتاجه من خلال شركته DOUBLE A بالاشتراك مع نوماديس إيماج وMAD Solutions.

وعلق ظافر العابدين قائلًا: "كان الإخراج دائمًا حلم، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب. غدوة هي قصة قريبة جدًا من قلبي، وأشعر بها بقوة إنها قصة تونسية، ولكن الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها ستجعل الكثير من الناس يتفاعلون معها".

وعبّر الممثل التونسي عن حماسه لإنتاج هذا الفيلم وأداء أحد أدواره إلى جانب كتابة السيناريو مع السينمائي المصري أحمد عامر.  وتوجه ظافر العابدين بالشكر للأطراف الداعمة لمشروع فيلمه من رعاة معبرا عن فخره بالتعاون مع المنتجة درة بوشوشة والتي تجمعه معها علاقة عمل وصداقة طويلة و كذلك شركة.MAD Solutions

ظافر العابدين أخبار ظافر العابدين اعمال ظافر العابدين مسلسل عروس بيروت برنامج من سيربح المليون

موضوعات متعلقة

وفاة شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد

حفل زفاف ابن عبد الباسط حمودة.. صور

تراجع ملحوظ.. مليون جنيه حجم إيرادات 8 أفلام في يوم واحد

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

حورية فرغلي تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة أنفها| فيديو

هبة طوجي تحتفل بعيد زواجها الأول بصور من حفل زفافها

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

ترشيحاتنا

مصرع فتاة في انهيار جزئي لمنزل بأسيوط

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا ويخطف الفوز

الأوروبيون محبطون وفرنسا غاضبة من أوكوس.. بايدن يتعهد بطمأنة الحلفاء ومواجهة الصين

فضحته كاميرات المراقبة..شاب يدفع سيدة أثناء وقوفها على السلم الكهربائي بـ المترو

للشاب الإماراتي.. 5 سيارات كوبيه موديل 2021| صور

تسريبات تكشف مصير إطلاق سماعات AirPods 3 اللاسلكية هذا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد الدكتور حازم الببلاوي

قرار جديد من وزير الأوقاف للشيخ صبري عبادة بعد أزمة مسجد الإسماعيلية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

انتظروا تقلبات حادة وسيول .. الأرصاد تكشف ملامح فصل الخريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

فيديو

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ