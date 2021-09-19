بسبب من سيربح المليون وزيكو.. ظافر العابدين مطلوب في السعودية

تصدر الفنان ظافر العابدين تريند جوجل بعد إعلان مشاركته فى فيلم “من اجل زيكو” مع المخرج بيتر ميمى فضلا عن مشاركته فى برنامج من سيربح المليون.

ويأتي مشاركة ظافر العابدين فى فيلم “من أجل زيكو” كضيف شرف مع الفنانة منة شلبى والفنان كريم محمود عبد العزيز.

عروس بيروت

وكان نشر الفنان ظافر العابدين ، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر ظافر العابدين ، في الفيديو من كواليس تصوير مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث و علق قائلا :" راجعين " .

وأكد الفنان التونسي ظافر العابدين، صحة الخبر المتداول عن اتفاق فريق عمل المسلسل الشهير “عروس بيروت” على تقديم جزء ثالث من هذا العمل اللبناني الشهير.

وقال ظافر العابدين، في تصريح خاص لبرنامج MBC Trending، إن الخبر حقيقي وهو ما حدث بعد مطالبات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الشكر لهم على حبهم للمسلسل.

و كشف ظافر العابدين، عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة.

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت".

صورة ظافر العابدين

حرص الفنان ظافر العابدين على مشاركة جمهوره صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير له وذلك من خلال حسابه الرسمي على “انستجرام.

و ظهر ظافر العابدين بإطلالة كاجوال جذابة، حازت إعجاب متابعيه .

وأعلن الفنان ظافر العابدين، عن دخوله عالم الإخراج من خلال الفيلم الروائي الطويل غدوة، وذلك خلال ندوة صحفية في مركز الفنون المعاصرة 32BIS بالعاصمة التونسية، كما أعلن أن الفيلم سيكون من بطولته وإنتاجه من خلال شركته DOUBLE A بالاشتراك مع نوماديس إيماج وMAD Solutions.

وعلق ظافر العابدين قائلًا: "كان الإخراج دائمًا حلم، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب. غدوة هي قصة قريبة جدًا من قلبي، وأشعر بها بقوة إنها قصة تونسية، ولكن الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها ستجعل الكثير من الناس يتفاعلون معها".

وعبّر الممثل التونسي عن حماسه لإنتاج هذا الفيلم وأداء أحد أدواره إلى جانب كتابة السيناريو مع السينمائي المصري أحمد عامر. وتوجه ظافر العابدين بالشكر للأطراف الداعمة لمشروع فيلمه من رعاة معبرا عن فخره بالتعاون مع المنتجة درة بوشوشة والتي تجمعه معها علاقة عمل وصداقة طويلة و كذلك شركة.MAD Solutions