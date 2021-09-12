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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين.. ظافر العابدين يشوق جمهوره للجزء الثالث من عروس بيروت

ظافر العابدين
ظافر العابدين

نشر الفنان ظافر العابدين ، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهر ظافر العابدين ، في الفيديو من كواليس تصوير مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث و علق قائلا :" راجعين " .

 

وأكد الفنان التونسي ظافر العابدين، صحة الخبر المتداول عن اتفاق فريق عمل المسلسل الشهير “عروس بيروت” على تقديم جزء ثالث من هذا العمل اللبناني الشهير.

 

وقال ظافر العابدين، في تصريح خاص لبرنامج MBC Trending، إن الخبر حقيقي وهو ما حدث بعد مطالبات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الشكر لهم على حبهم للمسلسل. 

 

و كشف ظافر العابدين، عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة. 

 

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت". 

ظافر العابدين الفن انستجرام التواصل الاجتماعي مسلسل عروس بيروت فيديوهات

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