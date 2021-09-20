يحيى يكشف أهمية القمر الصناعى نيسكت سات 1 المقرر إطلاقه العام المقبل

علق الدكتور محمد يحيى رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بـ وكالة الفضاء أن تدشين القمر الصناعى نيسكت سات 1 الذي مقرر اطلاقه العام المقبل.

وتابع محمد يحيى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “اكسترا نيوز”، القمر الصناعى نيسكت سات 1 يساهم في توطين تكنولوجيا علوم الفضاء، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين.

وتابع رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء: الهدف من أطلاق سلسلة الأقمار اللحثية هو توطين التكنولوجيا على مراحل.

وكشف محمد يحيى أن وكالة الفضاء المصرية تقوم بدورات توعية بعلوم الفضاء.

وكان وقع المهندس هاني ضاحي - نقيب المهندسين والدكتور محمد القوصي -الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون بين النقابة والوكالة، لتدريب المهندسين وطلاب كليات الهندسة ، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

تم توقيع البروتوكول بمقر النقابة العامة للمهندسين في احتفالية نظمتها نقابة المهندسين مساء اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، وحضرها المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد ، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور محمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وخلال الاحتفالية أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أن النقابة حاليا تولى اهتماما كبيرا بإعداد وتأهيل المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل وصقل خبرات جموع المهندسين ، من أجل تحقيق مزيد من الازدهار المهني.