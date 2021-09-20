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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حقيقة رئاسة ممدوح عباس للزمالك.. التأمينات تزف بشرى للمواطنين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رسميا.. إطلاق منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية يوليو 2023
أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية رسميا اعتبارا من يوليو 2023.

أطلب إللي عاوزه من التأمينات وأنت في بيتك.. فيديو
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومي للتأمين الإجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهات بالانتهاء من الرقمنة في 2023.


أشرف زكي: ما يفعله معنا الرئيس تاج على رؤوسنا
وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية.

تفاصيل مرعبة.. أب يتخلص من ابنته بـ سم صراصير في لبن الرضاعة |فيديو
رصد برنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، تفاصيل جريمة بشعة قام خلالها أب بوضع السم لابنته في لبن الرضاعة ليتخلص منها بدون رحمة.


أحمد موسى يكشف حقيقة عودة ممدوح عباس لرئاسة الزمالك من جديد
كشف الإعلامي أحمد موسي، تفاصيل مكالمته لرجل الأعمال ممدوح عباس  ورئيس النادي  الزمالك السابق.

الحداد: حصول السيدات على لقاح كورونا مع وسائل منع الحمل يسبب جلطات
أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن كل اللقاحات مرت بتجارب كثيرة وأثبتت درجة أمن عالية وفعالة للغاية، وهذه اللقاحات تقضي على الأوبئة على مر العصور.


الناس عندها حق تشتكي| أحمد موسى يعلق على زيادة أسعار السلع.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسي، علي ارتفاع أسعار عدد من السلع خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "مفيش سلعة ما زادتش، وكل الأسعار زادت وفقا لما رصدناه بإحدى الأسواق الشعبية".

وزيرة البيئة: نسعى لتسجيل حملة تنظيف الشواطئ بموسوعة جينيس
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية نشر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية، وزيادة الوعي البيئي، لافتة إلى أنه خلال الـ5 سنوات الماضية كان هناك زخم كبير على موضوع البلاستيك ومدى ضرره على الكائنات البحرية.


بتكلفة 3 مليارات جنيه.. مشروعات حياة كريمة تخدم 600 ألف مواطن في زفتي
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن مبادرة حياة كريمة تنفذ 614 مشروعا يخدمون 600 ألف مواطن في مركز زفتي.

الناس بتشتكي.. أحمد موسي ينفعل علي متحدث وزارة الزراعة بسبب زيادة الأسعار
علق الإعلامي أحمد موسي، علي إرتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية خلال الفترة الاخيرة، قائلا: "مفيش سلعة مازادتش وكل الأسعار زادت وفقنا لما رصدناه بإحدي السوق الشعبية".

 

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