أشرف زكي: ما يفعله معنا الرئيس تاج على رؤوسنا

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "مش عارفين نقول إيه لسيادة الريس ولكن ما يفعله معنا تاج على رؤوسنا.. شكرا يا ريس جبرت بخاطرنا".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "قرار الرئيس السيسي انتصار كبير، جعلنا نشعر بالأمان، بعدما كنا يائسين خلال السنوات السابقة.. إحنا مش مصدقين".

وأشار أشرف زكي إلى الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 900 جنيه، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والدواء، بعدما كان يبلغ 75 جنيها لبعض الفئات.

