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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رسميا.. إطلاق منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية يوليو 2023

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية رسميا اعتبارا من يوليو 2023.


وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد": “نواجه البيروقراطية في كل مؤسسات الدولة بقوة، ولكن سنقدم تسهيلات للفنانين وغيرهم لتسهيل استخراج ملفات التأمينات من أي مكتب".

 

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بإمكان أي مواطن تسديد اشتراكات التأمينات، والحصول علي إيصال، من خلال ماكينات فوري، موضحا أنه لا مركزية في فتح ملفات التأمينات على مستوى الجمهورية.


وأوضح أنه “يمكن سداد اشتراك التأمينات من خلال أي مكتب على مستوى الجمهورية”.


واستطرد: "منظومة الرقمنة تنفذها شركتين عالميتين، وتنتهي خلال 18 شهرا من الآن".

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإعلامي أحمد موسى التحول الرقمي صدى البلد مؤسسات الدولة التأمينات اللواء جمال عوض

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