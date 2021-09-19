رسميا.. إطلاق منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية يوليو 2023

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية رسميا اعتبارا من يوليو 2023.



وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد": “نواجه البيروقراطية في كل مؤسسات الدولة بقوة، ولكن سنقدم تسهيلات للفنانين وغيرهم لتسهيل استخراج ملفات التأمينات من أي مكتب".

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بإمكان أي مواطن تسديد اشتراكات التأمينات، والحصول علي إيصال، من خلال ماكينات فوري، موضحا أنه لا مركزية في فتح ملفات التأمينات على مستوى الجمهورية.



وأوضح أنه “يمكن سداد اشتراك التأمينات من خلال أي مكتب على مستوى الجمهورية”.



واستطرد: "منظومة الرقمنة تنفذها شركتين عالميتين، وتنتهي خلال 18 شهرا من الآن".