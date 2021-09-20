الزمالك يخوض تدريباته غدًا على فترتين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريبات اليوم الإثنين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ويخوض الفريق تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح اليوم بملعب فندق الإقامة، على أن يخوض تدريبه المسائي في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه صباح اليوم الأحد على ملعب النادي تحت إشراف كارتيرون، قبل أن يتوجه إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق.

واصطحب المدير الفني للفريق جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.