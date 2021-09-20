عفاف راضي عن أغاني المهرجانات : دوشة ومبنفهمش حاجة وكل من هب ودب بيطلع يغني

كشفت الفانة عفاف راضي الفرق بين النمط الموسيقي ومحتوى الاغنية في جيلها الذي عاصرت فيه كبار الموسيقيين والكتاب مقارنة بالجيل الحالي، قائلة : "ملاحظة أن الاغنية كل مايمر وقت بتخف إمكانياتها سواء صوتياً عبر الكلام المغنى على غرار " الراب " أو الكلمات التي كل مدى في النازل ".

وأضافت عفاف راضي خلال لقائها مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" في مسرح النافورة بدار الاوبرا، قائلة : " وكمان دلوقتي كل من هب ودب بيطلع يغني قبل كده مكنش حد يقدر يقرب ناحية الاذاعة قبل ما يمر على لجان مختصين. "

واكملت الفنانة : " أي حد دلوقتي بيغني بدون مراعاة الامكانيات والمواهب "، موضحة رأيها في أغاني المهرجانات، قائلة : " أحيانا بسمعها لما بتجيلي من حد عندي ورأيي فيها إنها عبارة عن دوشة وبعد كده ما بنفهمش منها حاجة. "

وإستطردت عفاف راضي قائلة : "المهرجانات بتؤدي موقف سواء فرح أو عيد ميلاد بس ،و بعد عام بتختفي"

وأشارت الفنانة إلى أنها في جيلها كانت تعاصر اصوات كبيرة مثل : نجاة الصغيرة وشادية وصباح ووردة وعبد الحليم حافظ ، ولم يكن هناك منافسة بينها وبين هؤلاء ، معقبة: " اسماء كبيرة انافس مين بس".