عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عفاف راضي عن أغاني المهرجانات : دوشة ومبنفهمش حاجة وكل من هب ودب بيطلع يغني

الفانة  عفاف راضي
الفانة  عفاف راضي

كشفت  الفانة  عفاف راضي الفرق بين  النمط الموسيقي ومحتوى الاغنية في جيلها الذي عاصرت فيه كبار الموسيقيين والكتاب مقارنة بالجيل الحالي، قائلة : "ملاحظة أن الاغنية  كل مايمر وقت بتخف إمكانياتها سواء صوتياً عبر الكلام المغنى على غرار " الراب " أو الكلمات التي كل مدى في النازل ".

وأضافت  عفاف راضي خلال لقائها مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية  " ON" في مسرح النافورة بدار الاوبرا، قائلة : " وكمان دلوقتي كل من هب ودب بيطلع يغني  قبل كده مكنش حد يقدر يقرب  ناحية الاذاعة قبل ما يمر على لجان مختصين.  "

واكملت الفنانة : " أي حد دلوقتي بيغني  بدون مراعاة الامكانيات والمواهب    "، موضحة رأيها في أغاني المهرجانات، قائلة : " أحيانا بسمعها لما بتجيلي  من حد عندي ورأيي فيها إنها عبارة عن دوشة وبعد كده ما بنفهمش منها حاجة. "

وإستطردت عفاف راضي قائلة : "المهرجانات بتؤدي موقف سواء فرح أو عيد ميلاد بس ،و بعد عام بتختفي"

وأشارت الفنانة إلى أنها في جيلها كانت تعاصر اصوات كبيرة مثل : نجاة الصغيرة وشادية وصباح  ووردة وعبد الحليم حافظ   ، ولم يكن هناك منافسة  بينها وبين هؤلاء  ، معقبة: " اسماء كبيرة انافس مين بس".

عفاف راضى اغاني المهرجانات برنامج كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي مسرح النافورة دار الأوبرا

موضوعات متعلقة

حقوق المطلقة قبل الدخول بها.. دار الإفتاء تكشف عنها

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

أحاديث عن يوم عرفة .. وفضل صيامه وأفضل دعاء فيه

خالد جاد يطرح كليب أغنيته الجديدة أول لعبة .. فيديو

دعاء قبل النوم .. احرص عليه يوميا تكن في حفظ الله حتى تصبح

بإطلالة جذابة.. إليسا تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر انستجرام

ترشيحاتنا

ثوران بركان "كمبر فيجا" بجزيرة لا بالما الإسبانية.. فيديو

الاهلي يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

أمين عام الامم المتحدة يشيد بجهود الكويت

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 20 سبتمبر

فرنسا تعلن حقيقة إلغاء زيارة رئيس الكونفدرالية السويسرية إلى باريس

هل يتألم الإنسان عند خروج الروح؟.. حقائق لا يعرفها كثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ