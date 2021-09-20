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رئيس التحرير
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توك شو

حقوق المنيا تعلن تدريس استراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان ضمن مناهجها.. تفاصيل

صدى البلد

قال حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن المجلس الأعلى للجامعات ألزم كافة الكليات بتدريس مادة حقوق الإنسان، منوها إلى أن وضع الاستراتيجية الوطنية بالمناهج سيساعد كل شخص للتعرف على الحد الأدنى من حقوقه.


وأضاف “حسن سند” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الاولى المصرية، أنه لأول رة في تاريخ الدولة المصرية يقوم رئيس الدولة بـ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبذلك تتحول حقوق الإنسان من مطالبات فردية او مطالبات مجتمع مدني إلى مطالب دولة مماثلة فى رئيسها.

وأكمل: هذه الاستراتيجية تعد نقلة من الناحية الثقافية، لأن من يحدثك عن حقوق الإنسان هو رأس الدولة، وبذلك أصبح تدريس مادة حقوق الإنسان إلزاميه على الجميع.
 
وأوضح أن قرار الرئيس عن عام 2022 عام المجتمع المدنى يعد بمثابة مصالحة واعتراف بـ أهمية كرامة المواطن المصري، وتعظيم كرامة المواطن.
 

واستطرد : "المادة حاليا تدرس فى كل الجامعات المصرية، وبعد حديث الرئيس تم طبع الاستراتيجية وضمها للمادة، وأن التثقيف وبناء قدرات فى حقوق الإنسان واعطاء فكرة لكل طالب، وجزء من مادة مقررة على جميع الكليات بالجامعة".
 

 

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